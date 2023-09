Streaming leva cultura da Amazônia para todo o Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de setembro de 2023.

Desde o dia 11 de setembro, os brasileiros têm acesso de forma gratuita a uma variada programação de conteúdos amazônicos disponibilizada pelo Amazon Sat através da tecnologia da TVCoins. O resultado dessa parceria inédita é a primeira plataforma de streaming com conteúdos nortistas como Sabores da Amazônia, Bora de Trip, Pesca Amazônica, entre outros, que tem como objetivo alcançar diferentes públicos com um conteúdo plural que aborda desde gastronomia local até turismo.

“Nossa intenção é mostrar para o Brasil a potência da nossa terra, as nossas riquezas naturais, a cultura do povo amazônida e a qualidade de conteúdo da região mais verde do planeta”, destaca Lemmos Ribeiro, coordenador de conteúdo e programação do Amazon Sat. Visando alcançar outras regiões do país, a Amazon Sat decidiu investir no setor digital com a TVCoins, que auxilia desde a criação da plataforma até a sua funcionalidade, sempre com um modelo de fácil acesso e navegação.

A parceria entre as empresas contou com o envolvimento de equipes técnicas e marketing, que proporcionou um processo de lançamento a curto prazo que durou apenas algumas semanas para estar ao ar.

“A TVCoins tem um modelo de negócios único e o processo de desenvolvimento dos aplicativos é muito simples e rápido, sendo necessário apenas alguns dias para finalizar questões técnicas. A parceria com o Amazon Sat é mais uma forma de fortalecer a produção local e transmitir os conteúdos que englobam os estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso para o todo o Brasil”, destaca Gustavo Marra, presidente da TVCoins.

A tecnologia da TVCoins e a cultura do Norte juntas para todos os brasileiros

A programação do streaming Amazon Sat transmite a programação de forma ao vivo durante 24 horas em todos os dias da semana. Acessível anteriormente apenas por algumas regiões do país, chega agora para todos os brasileiros por conta da parceria com a TVCoins.

Os programas, que têm o foco regional, levam conhecimento sobre os costumes da maior região territorial do Brasil, que também é conhecida pela sua riqueza cultural, por contar com diversos grupos étnicos, e a importância pelo bem-estar do meio ambiente, não só no Brasil, mas também de todo planeta, já que na região norte está localizada a floresta Amazônica, também conhecida como pulmão do mundo.