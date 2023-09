IA reduz gastos com combustível para frotas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 28 de setembro de 2023.

As flutuações no preço dos combustíveis persistem, com o diesel experimentando seu oitavo aumento consecutivo nos postos de combustíveis do Brasil. Após a reintrodução parcial dos impostos federais em setembro, o preço médio do diesel S-10, que é o mais amplamente vendido no país, subiu 0,32%, passando de R$ 6,20 para R$ 6,22. Já a gasolina subiu 5,18% em setembro

Além do consumidor, essa oscilação também impacta empresas que possuem frota, tornando necessário encontrar maneiras de tornar mais eficiente o uso de seus veículos. Diante desse cenário, tecnologias que contribuem para a gestão da frota podem ser um caminho, como é o caso da videotelemetria. A combinação de internet das coisas (IoT), inteligência artificial e ciência de dados permite que as empresas tenham uma visibilidade detalhada da operação. Sensores e câmeras instalados nos veículos registram localização, trajetos, acelerações, frenagens e outros, enviando os dados para a plataforma e permitindo administrar, por exemplo, consumo de combustível, manutenções preventivas e até o modo de condução dos motoristas.

Com a coleta e análise de dados, é possível tomar decisões imediatas, como identificar padrões de comportamento que podem estar afetando negativamente o consumo da gasolina e diesel. Por exemplo, um alerta sonoro é emitido na cabine diante de comportamentos como frenagem e acelerações bruscas. Essas informações também são enviadas para plataforma de inteligência, onde podem ser analisadas pelo gestor de frota para identificar oportunidades de melhorias como definir um melhor trajeto ou distribuição para o seu time, por exemplo.

De acordo com um estudo da Berg Insight Fleet Management, o país possui aproximadamente 11 milhões de veículos comerciais, mas somente 20% deles estão atualmente utilizando alguma forma de telemetria. Nos Estados Unidos esse número chega a 60%. “Quando analisamos os números da adoção da videotelemetria no país, eles são ainda menores, mas têm crescido nos últimos anos. 50% dos nossos novos clientes já optam pela telemetria com câmera”, afirma Rodrigo Mourad, presidente e cofundador da Cobli.

Além da identificação automática de comportamentos que impactam no consumo do combustível e o rastreamento para a localização exata do veículo, a videotelemetria também desempenha um papel crucial para o acompanhamento da equipe. A tecnologia permite analisar horas extras e o tempo de motor ocioso. “A telemetria com recursos de vídeo gera ainda mais informações para os nossos clientes. Já há casos de clientes que com a videotelemetria reduziram em 93% o uso indevido do veículo”, diz Rodrigo.

A tecnologia é uma oportunidade para companhias que possuem uma frotapara entrega de produtos ou para atendimento ao cliente. “Em um cenário econômico desafiador e instável, como o de ajustes de combustível, espera-se que mais empresas se conscientizem dos benefícios da videotelemetria e adotem essa inovação para melhorar sua eficiência operacional e reduzir os custos operacionais”, finaliza Mourad.