Accrom Logística Internacional participa da feira Canton Fair, na China

* Por: DINO - 29 de setembro de 2023.

A Accrom Logística Internacional, empresa de gestão em comércio exterior e em logística global, leva seus clientes em uma expedição à feira internacional Canton Fair, realizada na cidade de Guangzhou, China, de 15 de outubro a 4 de novembro de 2023.

A Canton Fair é uma das maiores feiras comerciais do mundo, atraindo milhares de expositores e compradores de todos os cantos do planeta. A feira oferece uma plataforma única para as empresas expandirem seus horizontes comerciais e estabelecerem parcerias internacionais.

A Accrom Logística Internacional, com sede no Brasil e uma estrutura de equipe internacional para o desenvolvimento de produtos e fornecedores, compreende a importância de promover oportunidades a seus clientes, conhecer presencialmente fornecedores e fazer negócios. Dessa forma, ao organizar esta excursão à Canton Fair, a empresa proporcionará a chance de uma experiência enriquecedora aos seus parceiros comerciais, permitindo-lhes explorar uma ampla gama de produtos, estabelecer contatos e expandir suas operações internacionais.

A excursão da Accrom inclui uma série de benefícios para os participantes. Os clientes terão acesso a serviços de tradução e assistência local, tornando o acompanhamento e a negociação com expositores chineses mais suave e eficaz. Além disso, após as feiras, serão feitas visitas aos principais fabricantes e fornecedores parceiros, para conhecer de perto a manufatura e desenvolvimento do produto importado.

Canton Fair

A Canton Fair é conhecida por sua vasta variedade de produtos, desde eletrônicos e eletrodomésticos até moda e produtos químicos, maquinários, autopartes, produtos para indústrias de base, material para construção, decoração, etc. Participar da feira permite aos visitantes a chance de explorar as últimas tendências e inovações em seus setores de interesse.

Essa iniciativa da Accrom Logística Internacional não apenas reforça seu compromisso com a satisfação do cliente, mas também demonstra seu papel proeminente como parceira estratégica na expansão dos negócios internacionais.