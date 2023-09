Evino investe em clube de assinaturas de vinhos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 29 de setembro de 2023.

A Evino, e-commerce de vinhos, está investindo desde 2014 em um clube de assinaturas de vinhos, permitindo aos apreciadores da bebida explorar rótulos selecionados em casa. O Evino Clube está inserido em um contexto em que o setor de clubes de assinatura exerce um impacto significativo na economia brasileira, movimentando cerca de R$ 1 bilhão anualmente, de acordo com a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico).

Além disso, a ABComm destaca a presença de mais de quatro mil serviços de assinatura em operação no país, representando um crescimento de mais de 1000% em comparação com os números de 2013.

Segundo Lays Renó, Gerente de Planejamento Comercial do Víssimo Group, os planos de assinatura do clube consideram diferentes seleções. As seleções variam entre vinhos de entrada com preço acessível, e vinhos mais premium.

Há três alternativas de planos disponíveis: Clube Go, Clube Red e Clube Black, permitindo aos clientes a escolha entre receber mensalmente duas ou quatro garrafas de vinho. A seleção dos produtos é feita por uma curadoria de especialistas.

Ela explica como funciona a mecânica do clube: “Ao invés da pessoa comprar vinhos pontualmente em sites e supermercados, ela garante mensalmente rótulos para desfrutar em casa. Apaixonados por vinhos contam com uma curadoria exclusiva, recomendada pelo time de profissionais de cada marca”. Além disso, Renó comenta que, pela empresa atuar como importadora de vinhos do Velho e Novo Mundo, no Brasil, a assinatura pode ser uma oportunidade para os consumidores conhecerem vinhos de diversas partes do mundo. São mais de 350 rótulos no portfólio da Evino.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS), o consumo médio per capita de vinho no Brasil é de cerca de 2 litros por ano.

Sobre a Evino

A Evino, fundada em 2013, é uma importadora de vinhos que oferece para o mercado brasileiro uma ampla variedade de tipos, incluindo tintos, brancos, rosés, espumantes, frisantes e vinhos de sobremesa, provenientes de países como Itália, França e Espanha. Essa diversidade de origens amplia as opções para aqueles que desejam explorar vinhos de diferentes regiões do mundo. Com um portfólio que abrange mais de 350 rótulos, os assinantes têm a oportunidade de degustar vinhos de diversas procedências e estilos.

A empresa possui seu clube de vinhos com diferentes ações voltadas para clientes. Para saber os detalhes basta acessar: https://clube.evino.com.br/