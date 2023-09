Experiências exclusivas são tendência para viagens de final de ano

Compartilhe Facebook

29 de setembro de 2023.

Um em cada quatro brasileiros pretende viajar a lazer antes de o ano acabar, segundo pesquisa realizada pela Futura Inteligência. A busca por viagens mais significativas, acompanhadas da família e pessoas especiais, continua como forte tendência na hora de definir os roteiros. Com as festas de final de ano se aproximando, chega o momento para planejar férias inesquecíveis. A diferença de estações do período consegue proporcionar viagens distintas, de acordo com o desejo de cada um, desde praias de águas cristalinas nas Maldivas e Havaí, a aventuras de inverno para quem prefere curtir o frio.

Seja qual for o estilo do viajante, o que não faltam são opções atrativas para as celebrações.

Ilhas paradisíacas e um fim de ano tropical

A experiência nas Maldivas pode ser vivenciada em uma ilha privativa, reconhecida como patrimônio da UNESCO. É possível reservar a estadia no Four Seasons Private Island Maldives at Voavah, Baa Atoll para até 22 pessoas e sonhar de olhos abertos neste paraíso particular. O time de especialistas do Four Seasons cuida de todos os detalhes para uma viagem personalizada e all inclusive. Nadar com tubarões, relaxar à beira da piscina assistindo aos golfinhos no mar e provar as criações do chef local são apenas algumas das possibilidades.

As águas cristalinas do Oceano Pacífico cercam o Four Seasons Resort Hualalai, no Havaí, e são percorridas de forma exclusiva a bordo de um catamarã de 14 metros. Os passageiros a bordo conseguem alcançar praias secretas e lugares ideais para mergulho.

Viagens de inverno e um fim de ano cheio de sabores

As pistas de patinação no gelo chegaram no México. O terraço do Four Seasons Hotel Mexico City foi transformado em uma pista de patinação, com serviço de coquetéis artesanais são assinados pelo bar Fifty Mils, eleito um dos 50 Melhores Bares do Mundo.

Outra opção em clima de inverno é se aconchegar em uma cabana de gelo em Istambul enquanto prova as iguarias preparadas pelos chefs do Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus.

Cenários instagramáveis na Europa

Um dos hotéis mais luxuosos de Paris, o Four Seasons Hotel George V, Paris, cria um verdadeiro universo para o período das festas, transformando o lobby e o pátio em um cenário de celebração, com decoração assinada pelo renomado florista Jeff Leatham. Quem passar pela cidade pode aproveitar para conhecer e tirar muitas fotos.

A árvore de Natal da Dior é a grande atração do Four Seasons Hotel Prague. A experiência gourmet é à altura, com um chá da tarde tendo a árvore como pano de fundo.

Tradições milenares no Oriente