Mineiras lançam operadora de saúde em BH

* Por: DINO - 29 de setembro de 2023.

Segundo o IBGE, em 2019, apenas cerca de 28,5% da população do país, equivalente a 59,7 milhões de indivíduos, possuía algum tipo de cobertura de assistência médica ou odontológica. No grupo de pessoas que ganhavam até ¼ do salário mínimo mensal, esse número era significativamente menor, com apenas 2,2% desfrutando de plano de saúde médica. Já na faixa de mais de cinco salários mínimos, 86,8% tinham plano. Tendo em vista este cenário e com o alinhamento de duas experientes profissionais dos setores da enfermagem e da gestão em saúde nasceu a Aurora Saúde, operadora de planos de saúde fundada por mulheres. A empresa surge neste ano, em Belo Horizonte, com o objetivo de oferecer uma nova experiência ao cuidar da saúde e do bem-estar.

Tudo começou quando Marcela Matos e Liliane Freitas se uniram em uma sociedade e projetaram um modelo que procura novas possibilidades de experiência para os clientes, por meio de coordenação multidisciplinar, abordagem centrada, métodos preventivos e o uso de recursos tecnológicos. A soma de expertises delas foi a chave para o resultado que está disponível no mercado.

Marcela vem da gestão, atua no mercado de saúde suplementar há mais de 18 anos, geriu a área comercial da GNDI/Hapvida em Minas Gerais e ainda passou por grandes operadoras brasileiras. Já Liliane é a voz técnica, enfermeira de formação com extensa atuação, trabalhou em hospitais de alta complexidade, tendo passagem pela Unimed-BH, Premium Saúde, e, mais recentemente, pela SPDATA.

A amizade de uma pela outra somada a uma visão semelhante foi o que rendeu a chave para abrir a porta da Aurora Saúde. “Para nós, saúde vai além de uma consulta médica, inclui acolhimento, parceria, compromisso com a qualidade de vida de cada cliente. Por meio de tecnologias avançadas de gestão de saúde, proporcionamos um cuidado integrado, com atendimento humanizado e diário, respeitando necessidades e oferecendo cuidado personalizado”, salienta Marcela.

O primeiro passo foi procurar por uma rede credenciada e qualificada para atender as demandas das vidas guardadas. Entre as instituições hospitalares parceiras estão o Hospital Felício Rocho, Hospital da Baleia, Hospital Evangélico, Hospital São José, Hospital Belo Horizonte e Oculare. Ainda entra para a lista os laboratórios Lustosa, São Marcos, Hermes Pardini e Lab Class. A rede ainda conta com Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, Ecoar e Empremed.

Neste primeiro momento a cobertura atinge a Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas há planos de expansão. O planejamento contempla a evolução da marca por praças, objetivando chegar em todo estado de Minas Gerais.

Ainda em 2023, a operadora almeja conseguir público no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas. Já para 2024, outras regiões do estado, como Norte e Centro Oeste, devem entrar para o radar, provendo um alcance estadual. Hoje, a Aurora disponibiliza para o cliente três linhas de atendimento.

A primeira é chamada de a100, que compreende a cobertura de consultas em número ilimitado, exames complementares e outros procedimentos realizados em ambulatórios, consultórios e clínicas. Cobre atendimentos e procedimentos de urgência e emergência até as primeiras 12 horas. O a300 é um plano hospitalar que cobre todos os procedimentos ambulatoriais e hospitalares, como atendimentos de urgência, emergência, consultas eletivas, internações e exames ambulatoriais realizados no período da internação ou não. Quem procura uma ampla rede de atendimento e não abre mão de poder contar com vários médicos e hospitais, encontra no a500 mais acesso e comodidade. O plano dispõe de acomodações em enfermaria ou apartamento.

“Nossas linhas de cuidado foram projetadas desde o início para colocar os pacientes no centro de suas próprias jornadas de saúde. Por isso, apresentamos primeiro o projeto para Belo Horizonte e região e vamos exportando o modelo para outros cantos de Minas Gerais. Para isso, investimos em tecnologia de ponta para cuidar de forma diferenciada, humanizada e única”, justifica Liliane.

Com tudo alinhado, a palavra da vez tanto para Liliane quanto para Marcela é trabalhar. “Agora vamos trabalhar para que nossos beneficiários se sintam ouvidos, compreendidos e apoiados em todos os momentos. Somos mais do que uma operadora de saúde, somos um plano de cuidado integrado, que acompanha e se preocupa com a jornada e o bem-estar dos nossos beneficiários. Estamos comprometidos em transformar a maneira como você vê a saúde, fornecendo resultados tangíveis e mensuráveis que irão melhorar sua qualidade de vida”, garante Marcela.

“Seguiremos numa abordagem preventiva e também focada na gestão de doenças crônicas. Isso não apenas melhora a qualidade de vida dos nossos beneficiários, mas também reduz a necessidade de intervenções médicas intensivas a longo prazo. Acreditamos que a saúde é um esforço colaborativo, por isso nossas linhas de cuidados integram uma equipe multidisciplinar de profissionais de saúde. Essa colaboração permite uma abordagem holística e abrangente para o tratamento, contemplando todas as dimensões da saúde física e mental dos pacientes”, finaliza Liliane.