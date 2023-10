Optomind e MaxLinear anunciam cooperação na solução do transceptor PAM4 112Gbps OSFP 800Gbps SR8 na exposição ECOC 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 1 de outubro de 2023.

Optomind e MaxLinear irão demonstrar cabos óticos ativos (AOC) OSFP de 800 Gbps e transceptores óticos SR8 na exposição ECOC 2023, em Glasgow, Escócia, de 2 a 4 de outubro (estande nº 775 da Optomind; nº 776 da MaxLinear). A Optomind desenvolveu os melhores transceptores óticos e AOCs PAM4 100 Gbps/lane SR da categoria usando o DSP Keystone PAM4 de 5nm da MaxLinear.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230930250817/pt/

O avanço das taxas de transmissão de dados para 100 Gbps por via transforma drasticamente o ecossistema das centrais de dados, sobretudo AI/ML e HPC. Cargas de trabalho de treinamento de IA e GPT impulsionam enormes redes e de alta densidade com uso de um grande número de servidores conectados entre si através de comutadores de rack em conexões de curto alcance. Os AOCs e transceptores de baixo consumo e alto desempenho que a Optomind e a MaxLinear desenvolveram em conjunto são ideais para estas aplicações.

A Optomind selecionou o DSP Keystone PAM4 de 5 nm da MaxLinear como a melhor solução da categoria para transceptor SR8 de 800 Gbps com alto desempenho e menor consumo de energia para atenderàdemanda do mercado. Os transceptores 800G-AOCs e 800G-SR8 estão prontos para amostragem do cliente e devem estar disponíveis para produção em volume até o fim do quarto trimestre deste ano.

A solução inovadora de mecanismo ótico da Optomind, que inclui designs exclusivos e implementação da estrutura mais simples, integra totalmente a ótica e a mecânica. Sua arquitetura OSA pré-alinhada e patenteada possibilita um processo de fabricação exclusivo de modo ágil e simples, sem qualquer equipamento de alinhamento, e será um divisor de águas para produção de um altíssimo volume, com redução significativa do custo total de fabricação.

Sobre a Optomind, Inc.

A Optomind, Inc. é um provedor avançado de soluções de interconexão ótica em centrais de dados e sistemas HPC com base em SR e AOC usando ótica multimodo. A Optomind possui mecanismo ótico de propriedade e tecnologia de plataforma de montagem ótica. A sofisticada montagem do OSA é executada em Suwon, Coreia do Sul, onde está localizada sua sede, sendo que a produção posterior ocorre nas instalações em Hanói, Vietnã.

Sobre a MaxLinear, Inc.

A MaxLinear, Inc. (Nasdaq: MXL) é líder em fornecer circuitos integrados de radiofrequência (RF), analógicos, digitais e de sinais mistos para conectividade e acesso, infraestrutura com e sem fio, bem como aplicações industriais e em vários mercados.

A família Keystone 5nm DSP da MaxLinear oferece a melhor potência e desempenho da categoria para interconexões óticas e elétricas de 100 G por via. Variantes que suportam ótica de modo único (EML e SiPh), ótica de vários modos (transceptores VCSEL e AOCs) e cabos elétricos ativos (AECs) estão disponíveis e podem ser combinadas com TIAs complementares para oferecer soluções completas.

A MaxLinear tem sede em Carlsbad, Califórnia. Para mais informação, acesse www.maxlinear.com.

MxL e o logotipo MaxLinear são marcas registradas da MaxLinear, Inc. Outras marcas registradas aqui citadas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Contato:

Optomind, Inc.

Contato de mídia: Peter Klessel em [email protected], 408-623-4861

MaxLinear, Inc.

Contato de mídia: Matthew Lea em [email protected], 760-415-2529

