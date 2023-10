A Alphawave Semi obtém certificação Great Place to WorkⓇ Certification™ para 2023-24

Compartilhe Facebook

2 de outubro de 2023.

A Alphawave Semi (LSE: AWE), líder global em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura tecnológica do mundo, anunciou hoje seu status como um excelente local de trabalho certificado no Canadá, Índia, Israel, Taiwan, Reino Unido e Estados Unidos. Este é o segundo ano consecutivo em que a empresa é certificada no Canadá e nos Estados Unidos, adicionando mais quatro países em 2023.

A certificação ocorre logo após um ano de rápido crescimento para a Alphawave Semi, durante o qual a empresa mais que quadruplicou seu número de funcionários, aumentou sua receita em mais de 100% em relação ao ano anterior e continuou fornecendo tecnologia líder do setor para seus clientes globais.

Para ser um excelente local de trabalho Certified™, os funcionários devem enviar um feedback válido ao Great Place To Work – a autoridade global em cultura de local de trabalho. Os locais de trabalho qualificados demonstram que pelo menos 65% dos funcionários concordam, na pesquisa Trust Index™, que o local onde trabalham é genuinamente um ‘great place to work’, em português, ‘um ótimo lugar para trabalhar’.

Quando pesquisados e os resultados analisados pela metodologia rigorosa baseada em dados For All™ do Great Place to Work™, 80% dos funcionários disseram que a Alphawave Semi é um ‘ótimo lugar para trabalhar’, com 87% relatando que têm orgulho de trabalhar na Alphawave Semi e 95% relatando que são tratados de forma justa, independentemente de gênero, sexo ou raça.

“Estamos orgulhosos de sermos nomeados um excelente local de trabalho Certified™ no Canadá, Índia, Israel, Taiwan, Reino Unido e EUA”, disse Maia Jones, vice-presidente de recursos humanos da Alphawave Semi. “Fomentar uma cultura que prioriza a engenharia, que promove a diversidade e o desenvolvimento profissional contínuo, sempre foi nossa prioridade em meio ao rápido crescimento eàexpansão global. Ter nossos próprios funcionários nos certificando como um ‘ótimo’ local de trabalho mostra que nosso compromisso está valendo a pena.”

“Parabenizamos a Alphawave Semi pela conquista de sua certificação”, disse Benedict Gautrey, diretor administrativo do Great Place to Work® UK. “As organizações que colocam a experiência do funcionário no centro de seus negócios ganham a confiança de seus funcionários e, por sua vez, são realmente capazes de construir uma ótima cultura de local de trabalho que oferece excelentes resultados comerciais.”

Sobre a Alphawave Semi

A Alphawave Semi é líder global em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura tecnológica do mundo. Diante do crescimento exponencial de dados, a tecnologia da Alphawave Semi atende a uma necessidade crítica: permitir que os dados viajem mais rapidamente, com mais confiabilidade e com melhor desempenho e menor consumo de energia. Somos uma empresa de semicondutores verticalmente integrada, e nossos produtos de IP, silício personalizado e conectividade são implantados por clientes globais de primeira linha em data centers, computação, redes, IA, 5G, veículos autônomos e armazenamento. Fundada em 2017 por uma equipe técnica especializada com um histórico comprovado em licenciamento de IP de semicondutores, nossa missão é acelerar a infraestrutura crítica de dados no coração do nosso mundo digital. Para saber mais sobre a Alphawave Semi, acesse: awavesemi.com

Sobre o Great Place to Work®

O Great Place to Work® é a autoridade global em cultura de local de trabalho. Desde 1992, eles pesquisaram mais de 100 milhões de funcionários em todo o mundo, usando essas percepções profundas para definir o elemento que torna um local de trabalho excelente: A confiança. O Great Place to Work® UK ajuda as organizações a quantificar sua cultura e a produzir melhores resultados de negócios, criando uma experiência de trabalho de alta confiança para todos os funcionários. Tudo o que eles fazem é orientado pela missão de construir um mundo melhor, ajudando todas as organizações a se tornarem realmente um ‘ótimo lugar para se trabalhar’. Para saber mais, acesse www.greatplacetowork.co.uk.

