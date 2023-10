Cirque du Soleil e Circocan fazem Workshop de Desenvolvimento de Talentos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de outubro de 2023.

A Região Metropolitana de Curitiba vai sediar um evento inédito no Sul do país, o NexGen – Workshop de Desenvolvimento de Talentos do Cirque du Soleil em parceria com o Circocan, de 8 a 14 de outubro. O encontro vai reunir atletas e artistas de circo para troca de experiências com especialistas das duas companhias e promover treinamentos com objetivo de identificar potenciais artistas para os espetáculos do Cirque du Soleil.

Durante a semana de workshops, os participantes terão oportunidade de aprender e fazer parte do processo de treinamento com profissionais referência no mundo.

O NexGen, programa de desenvolvimento de talentos do Cirque du Soleil, é realizado em parceria com centros de treinamento em países de interesse. No Brasil, a companhia canadense selecionou o Circocan para integrar o seu programa de colaboração NexGen.

O Circocan, companhia de circo fundada no Brasil em 2003, tem grande experiência na construção de programas educacionais e no ensino de circo para adultos, jovens e crianças. Todo ano a equipe Circocan coordena programas de circo para crianças e adolescentes nos Estados Unidos, além de realizar cursos e imersões em circo no Brasil em seu Centro de Treinamento, localizado no Rancho MC – município de Mandirituba, que recebe eventos, residências artísticas, vivências e práticas circenses.

Cirque du Soleil

A mais famosa companhia de entretenimento circense contemporânea é conhecida por suas produções inovadoras, combinando elementos tradicionais do circo com teatro, dança, música, cenografia elaborada e efeitos especiais. Focado nas habilidades humanas e na expressão artística, o Cirque du Soleil revolucionou o conceito tradicional do circo, elevando-a a uma forma de arte contemporânea que combina diversas disciplinas para apresentar espetáculos humanos, emocionantes e poéticos. A Companhia tornou-se uma marca conhecida e respeitada mundialmente.

Onde

O Workshop é realizado no Rancho MC, no município de Mandirituba, localizado a 45 Km de Curitiba. O local é sede do Centro de Treinamento Circocan.

O Rancho MC conta com mais de 100.000 m² de área verde, com lagos, bosques, campos e área construída que inclui ginásio coberto, salões, suítes, chalés, alojamentos, refeitórios, cozinhas industriais e canchas de esporte.

Serviço

NexGen – Workshop de Desenvolvimento de Talentos

Realização: Cirque du Soleil e Circocan

Contatos: Pedro Mello e Cruz (41) 99926-8713

Cristina Mello (41) 98411-5347