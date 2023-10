E-commerce de corrida do Brasil completará dez anos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de outubro de 2023.

A Keep Running, e-commerce nichado em corrida, completará dez anos em 2024. A empresa iniciou as atividades em fevereiro de 2014, quando Igor Santos, fundador e proprietário da marca, decidiu investir na corrida – que está entre as atividade mais praticadas no Brasil (22%), logo atrás de caminhada (58%), mas à frente de treino de força (18%), conforme dados da pesquisa “Atividade Físicas e Saúde da Mente”.

Um artigo do Ministério do Esporte, chama a atenção para a contribuição da prática para a conquista de mais disposição para o dia a dia e para a melhora de fatores psicológicos, como humor e socialização, além da perda de peso, aumento dos músculos inferiores e da capacidade cardiovascular. Também entra nessa lista de benefícios da corrida a diminuição dos sintomas de estresse e depressão.

Atento a este fator, o empresário Igor Santos idealizou a Keep Running em setembro de 2013. “Nascemos como uma loja 100% on-line focada no corredor e hoje, nos tornamos um marketplace nichado em corrida que atua em todo o Brasil. Desde o começo nosso objetivo era o de atender o corredor por completo”, afirma.

O empresário destaca que, ao perceber que os corredores, profissionais ou não, também praticam outros esportes, nasceu a ideia de ampliação da gama de produtos no site focados também em natação, bike, outdoor, dentre outros, suprindo assim, as necessidades desses corredores de forma integral.

“Por isso, o principal objetivo da empresa é atender às necessidades dos corredores, investindo em crescer com qualidade, a fim de nos tornarmos o maior ecossistema para o corredor do país”, completa Igor.

Izabel Goulart, cofundadora da Keep Running, conta que acompanhou diversos corredores em eventos, onde buscou conversar e entender, de perto, as principais necessidades dos brasileiros que praticam a modalidade.

“Ao acompanhar os corredores, conseguimos entender suas necessidades e desenvolver um ecossistema onde estes podem encontrar suporte com equipamentos, condicionamento físico, assessoria esportiva e fortalecimento do corpo e mente, além de nutrição esportiva e tudo o mais que o esporte demanda. Mas isso já faz parte de uma nova experiência que vamos proporcionar em breve”, explica Bel.

Para mais informações, basta acessar: https://www.keeprunningbrasil.com.br/