Lingopass adere ao Fórum Empresas com Refugiados

Por: DINO - 2 de outubro de 2023.

O Lingopass, edtech brasileira focada no ensino de idiomas para empresas, aderiu ao Fórum Empresas com Refugiados, espaço destinado a companhias interessadas na inclusão de pessoas refugiadas na sociedade brasileira. O Fórum Empresas é uma iniciativa da Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) e do Pacto Global da ONU Brasil, em um contexto em que o número de refugiados cresceu mais de 50% nos últimos 10 anos. Atualmente, já são 25,4 milhões em todo o mundo.

Hoje, 85% dos refugiados tentam reconstruir suas vidas em países em desenvolvimento, ainda segundo dados da Acnur. Mais da metade (57%) dos refugiados do mundo partem da Síria, Afeganistão e Sudão do Sul – Burundi, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Iraque, Mianmar, Sudão do Sul, Sudão, Ucrânia e Iêmen também estão entre as nações com um grande número de refugiados.

O levantamento da agência ainda revela que crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade representam 52% da população refugiada no mundo. A organização chama a atenção para o fato de que os refugiados menores de idade podem ter testemunhado ou experimentado violência e, no exílio, estão em risco de abuso, negligência, violência, exploração, tráfico ou recrutamento militar.

Nesse panorama, o Fórum Empresas com Refugiados funciona como uma coalizão de mais de 75 empresas e outras organizações empresariais dedicadas a apoiar a inclusão de pessoas refugiadas no mercado de trabalho. Por meio da iniciativa, as companhias podem dialogar e trocar experiências entre si e têm acesso à capacitação para a contratação de pessoas refugiadas, além da possibilidade de compartilhar boas práticas na inclusão desses profissionais nos ambientes de trabalho e na sociedade em geral.

“Estamos muito felizes com a participação do Lingopass no Fórum Empresas com Refugiados. Esta é mais uma ação que demonstra o nosso compromisso em apoiar a população refugiada no Brasil e, no futuro, também no mundo”, afirma Alexandrine Brami, Co-founder & Chief Executive Officer do Lingopass.

O compromisso da empresa vem de longa data, com o apoio a refugiados através do ensino de qualidade de português, pensando na melhor inserção no mercado de trabalho e na sociedade. Agora, como empresa participante no Fórum, o Lingopass assume o compromisso de respeitar os valores do Fórum e a participar de seus eventos e atividades.

“Além disso, a relação próxima com o Fórum e a toda rede de empresas e organizações que desenvolvem projetos de sucesso de impacto à população refugiada nos presenteia com a oportunidade de trocas ricas para aprender e aprimorar nossas estratégias”, acrescenta Brami.

A empresária destaca que a participação do Lingopass no Fórum Empresas com Refugiados reflete o compromisso da empresa em contribuir para um mundo mais inclusivo e solidário. Para ela, apoiar a causa é uma oportunidade de abraçar a diversidade, o talento e o potencial que os refugiados trazem para a mesa.

“Juntos, podemos fazer a diferença na vida daqueles que buscam uma nova oportunidade e um recomeço digno. Devemos trabalhar, juntos, por um mundo mais justo e inclusivo, onde todos tenham a oportunidade de prosperar e contribuir para a sociedade”, conclui.

