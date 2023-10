MSCI Conclui Aquisição da Burgiss

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de outubro de 2023.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões de missão críticaàcomunidade mundial de investimentos, anunciou hoje que concluiu a aquisição do The Burgiss Group, LLC (“Burgiss”), líder de mercado em oferecer dados, análises e soluções de tecnologia a investidores em ativos privados.

A aquisição foi originalmente anunciada em 14 de agosto de 2023.

Henry Fernandez, Presidente e Diretor Executivo da MSCI, disse: “Estamos empolgados em concluir esta aquisição. Ao tornar a Burgiss parte de nossa franquia integrada, a MSCI irá expandir e reforçar drasticamente nossas soluções em todos os segmentos de clientes. No processo, ajudaremos a promover uma maior transparência para investidores em ativos privados.”

Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões críticasàcomunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento. Para saber mais, acesse www.msci.com. MSCI#IR

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas segundo o significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo, sem limitação, declarações referentesàintegração planejada do The Burgiss Group, LLC e perspectivas para a empresa recém-adquirida. Estas declarações prospectivas se referem a eventos futuros ou ao desempenho financeiro futuro, envolvendo riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas nestas declarações. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas pelo uso de palavras como “pode”, “poderia”, “esperar”, “pretender”, “planejar”, “buscar”, “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “prever”, “potencial” ou “continuar”, ou o negativo destes termos ou outra terminologia comparável. Não se deve depositar confiança indevida em declarações prospetivas, pois envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, fora do controle da MSCI e que podem afetar materialmente resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações de modo real.

Outros fatores que podem afetar materialmente resultados reais, níveis de atividade, desempenho ou realizações de modo real podem ser encontrados no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal finalizado em 31 de dezembro de 2022, apresentadoà’Securities and Exchange Commission’ (“SEC”) em 10 de fevereiro de 2023 e em relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e relatórios atuais no Formulário 8-K, apresentados ou fornecidosàSEC. Caso algum destes riscos ou incertezas se materialize, ou se as suposições subjacentes da MSCI se revelarem incorretos, os resultados reais poderão variar significativamente quanto ao que a MSCI projetou. Qualquer declaração prospectiva neste comunicadoàimprensa reflete as opiniões atuais da MSCI quanto a eventos futuros, estando sujeita a estes e outros riscos, incertezas e suposições referentes às operações, resultados operacionais, estratégia de crescimento e liquidez da MSCI. A MSCI não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente estas declarações prospectivas por qualquer razão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231002317212/pt/

Contato:

Consultas de Investidores



[email protected]



Jeremy Ulan +1 646 778 4184

[email protected]



Jisoo Suh +1 917 825 7111

Consultas de Mídia



[email protected]



Sam Wang +1 212 804 5244

Melanie Blanco +1 212 981 1049

Konstantinos Makrygiannis +44 (0) 7768 930056

Tina Tan +852 2844 9320

Serviços de Atendimento ao Cliente Global MSCI



Serviço de Atendimento ao Cliente na EMEA + 44 20 7618.2222

Serviço de Atendimento ao Cliente nas Américas +1 888 588 4567 (ligação gratuita)

Serviço de Atendimento ao Cliente na Ásia Pacífico + 852 2844 9333

Fonte: BUSINESS WIRE