Podcast-se: episódio com Daniel Milagres vai ao ar

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 2 de outubro de 2023.

Lançado em 28/09, o novo episódio do podcast oferece discussões sobre as tendências e estratégias no mundo da comunicação. Apresentado pelos profissionais do setor, Gabriel Tripodi e Camilo Manfredi, este episódio busca fornecer informações e dicas práticas para ajudar os ouvintes a aprimorar suas habilidades.

Para isso, a produção conta com a entrevista de Daniel Milagres, líder orientado para pessoas com mais de 20 anos de experiência profissional, a maior parte deles dedicados às atividades de marketing: branding, comunicação, mídia, sponsorship (Patrocínio), trade marketing, inovação e product management (Gestão de Produtos). Além de liderança de equipes locais e internacionais, atuando em grandes empresas dos setores de varejo, fidelização, aviação e bens de consumo.

Os ouvintes podem esperar uma troca repleta de insights, exemplos práticos e conselhos do especialista, principalmente em relação ao Grupo Carrefour, abordando temas como a transformação e aceleração digital, aquisição do grupo BIG, desafios do marketing em um setor de varejo dinâmico e competitivo, equilíbrio entre inovação e tradição no branding e os principais valores ou princípios para ter sucesso na área de marketing e comunicação.

Ao assistir, os telespectadores poderão obter informações da história acadêmica e profissional do Daniel, assim como a visão dele em relação a importância dos dados e da inteligência no acompanhamento e mensuração dos resultados de marketing, os desafios e oportunidades de ser uma marca com presença constante na imprensa, nas mídias sociais, através de influenciadores, o papel do marketing na gestão da reputação, entre outras pautas que estão em alta no meio da comunicação.

“Estamos animados em trazer profissionais relevantes como o Daniel, isso com certeza contribuirá para o desenvolvimento de gestores, profissionais e estudantes que almejam alcançar posições de destaque”, afirma Camilo.

O episódio do podcast está disponível em todas as principais plataformas, incluindo Spotify, YouTube e Site.

Para saber mais, basta acessar: https://podcast-se.knewin.com/