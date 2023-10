RevBits aperfeiçoa ainda mais sua capacidade de proteção de dispositivos USB em sua solução Endpoint Security & EDR, ao oferecer um incomparável ambiente de política granular

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de outubro de 2023.

A RevBits anunciou que reforçou ainda mais seu já robusto ambiente de política de dispositivos USB em sua solução Endpoint Security & EDR, ao acrescentar um campo de definição para números de série de dispositivos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231002187339/pt/

RevBits Endpoint Security & EDR é uma solução de segurança de terminais de última geração que oferece proteção completa contra malware através de seu mecanismo de análise de três fases e do módulo EDR mais sofisticado do mercado. O módulo EDR da solução oferece recursos totais de análise forense e mitigação de terminais e uma tecnologia patenteada nos EUA para proteger o núcleo mediante sua função anti-rootkit.

Além de sua capacidade em detectar e bloquear malware, o RevBits EPS & EDR remove o conjunto de ameaças de atos maliciosos transmitidos através de dispositivos USB.

Em “Ataques de malware em unidades USB dispararam outra vez no primeiro semestre de 2023”, Bleeping Computer, 23 de julho de 2023, Bill Toulas aponta o seguinte:

Um aumento de três vezes na distribuição de malware através de unidades USB no primeiro semestre de 2023.

Vantagens exclusivas mantêm a relevância e a tendência das mesmas em 2023, conforme os relatórios Mandiant.

As vantagens incluem contornar mecanismos de segurança, sigilo, acesso inicial a redes corporativas e a capacidade de infectar sistemas isolados.

“A RevBits compreende a seriedade da ameaça que os dispositivos USB representam”, disse o Diretor de Tecnologia da RevBits, Mucetba Celik. “Dispositivos externos baseados em USB podem transmitir malware por meio de um funcionário involuntário e de alguém interno mal-intencionado que busca prejudicar sua empresa. Estamos constantemente buscando formas mais significativas de aprimorar nossas soluções, e temos feito isto em nosso produto EPS quanto a nossos recursos de controle de USB. Agora damos ao administrador o poder de bloquear seu ambiente de uso de USB e proteger a empresa.”

RevBits Endpoint Security & EDR possibilita que os administradores definam em profundidade o que é permitido e o que não é no uso de dispositivos USB.

Dentro do ambiente de definição de políticas de USB da RevBits Endpoint Security & EDR, políticas podem ser definidas com base nos seguintes cinco parâmetros significativos:

Tipo de dispositivo USB. Número de série do dispositivo USB (SID). Identificação do fornecedor do dispositivo USB (VID). Identificação do produto do dispositivo USB (PID). Ativação ou desativação das portas USB em estações de trabalho específicas ou em grupos para controlar o uso de USB.

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa de abrangência em segurança cibernética dedicada a oferecer aos clientes proteção e serviços superiores. A RevBits oferece proteção contra as mais sofisticadas ameaças cibernéticas que as empresas enfrentam, ao proporcionar diversos recursos avançados de segurança que podem ser administrados mediante uma plataforma de segurança unificada. A RevBits tem sede em Mineola, NY, com escritórios em Princeton, NJ; Boston, MA; Londres, Inglaterra; e Antuérpia, Bélgica. Para mais informação sobre a RevBits, acesse RevBits.

As ofertas completas do conjunto de soluções da RevBit são RevBits Endpoint Security, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network e RevBits Deception Technology. Para clientes que executam mais de uma solução RevBits, a administração é gerenciada através da plataforma RevBits Cyber Intelligence, um ambiente unificado e de painel único que seleciona, correlaciona e alerta sobre ameaças, ao mesmo tempo que fornece inteligência para uma rápida resposta administrativa . A plataforma RevBits Cyber Intelligence está integrada com todos os SIEMs comuns.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231002187339/pt/

Contato:

Neal Hesterberg

Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE