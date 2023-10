Samsung SDS marca presença no Fórum Nacional de Segurança

* Por: DINO - 2 de outubro de 2023.

A Samsung SDS, segmento de TI (Tecnologia da Informação) do Grupo Samsung, esteve entre os dias 26 e 29 de setembro, em Fortaleza (CE), no evento de segurança municipal e defesa civil do Brasil, o Fórum Nacional de Segurança Cidadã e Defesa Civil.

Durante o evento, que tem diversas atividades na programação como, palestras, debates técnicos, workshops, um polo de negócios e apresentações culturais e de projetos, a empresa apresentou soluções de tecnologia de ponta no espaço dedicado à exposição de dispositivos e soluções para o segmento.

De acordo com o Head de Vendas e Marketing da Samsung SDS, Felipe Guimarães, foram apresentadas algumas soluções tecnológicas durante o evento, como Body Cam (Câmera Corporal e Gestão de Evidências), Face Recognition (Reconhecimento Facial), Centro de Monitoramento, Knox (Plataforma Móvel de Segurança), Monitoramento de Saúde e Linha Robusta de Dispositivos.

Guimarães explica que o objetivo é oferecer ao público soluções que atendam às necessidades dos visitantes, como a tecnologia de Body Cam e Gestão de Evidências, uma solução para o setor de Segurança. “A Samsung SDS compreende a crescente demanda do mercado por soluções de observância. Desta forma, nossa plataforma de gerenciamento de evidências e gestão de equipes de campo contribui – através de um dispositivo com funcionalidade de câmera corporal, gravador de áudio e localizador pessoal – para a segurança, ações táticas e proteção de dados.”.

A solução integra duas tecnologias, Câmera Corporal (Bodycam) que faz uso de um celular robusto com funcionalidade de câmera corporal, gravador de áudio e localizador pessoal, e uma plataforma Gestão de Evidências, um sistema de administração web para de gestão de evidências de campo.

Os materiais produzidos, como vídeos, fotos, gravações de áudios e documentos comprobatórios são mantidos em uma plataforma segura de gerenciamento de evidências e gestão de equipes de campo. Conforme explica o especialista, a tecnologia proporciona algumas ferramentas para a segurança pública. “Os principais impactos são a geolocalização da equipe com uso de cerca digital, comunicação bilateral com agentes de campo e todas as funcionalidades disponíveis em um único smartphone ou tablet”.

O Fórum engloba, simultaneamente, o V Encontro Nacional de Segurança Pública e Gestores da Área, o Encontro Nacional de Guardas Municipais e Agentes de Segurança Pública, o Seminário Integrado de Segurança Cidadã e o Encontro Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Defesa Civil.

O evento é organizado pelo Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança (Consemes) e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes da Defesa Civil (FNDC). A prefeitura de Fortaleza informou que mais de 200 cidades estão sendo representadas no encontro nacional.

Para saber mais, basta acessar: https://www.b2b.samsungsds.com.br/cameracorporal