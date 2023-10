UL Solutions anuncia envio confidencial de minuta de declaração de registro para proposta de oferta pública inicial

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 2 de outubro de 2023.

A UL Solutions (a “Emissora”) anunciou hoje que enviou confidencialmente uma minuta de declaração de registro no Formulário S-1àComissão de Valores Mobiliários dos EUA (a “SEC”) relativa a uma oferta secundária proposta pela UL Standards & Engagement, a organização sem fins lucrativos que atualmente é a única acionista da Emissora, de ações ordinárias Classe A da Emissora. A Emissora não espera receber quaisquer recursos provenientes da oferta proposta.

A oferta proposta constituiria a oferta pública inicial da Emissora. A quantidade de ações a serem ofertadas e a faixa de preço da oferta proposta ainda não foram definidas. A oferta pública inicial proposta está sujeita às condições de mercado e outras condições, incluindo a conclusão da revisão da declaração de registro por parte da SEC.

Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Quaisquer ofertas, solicitações de ofertas de compra ou quaisquer vendas de valores mobiliários serão feitas de acordo com os requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários dos EUA”). Este anúncio está sendo publicado de acordo com a Regra 135 da Lei de Valores Mobiliários dos EUA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230929155895/pt/

Contato:

Mídia:



Kathy Fieweger

Vice-presidente sênior – Comunicações

[email protected]



312-852-5156

Fonte: BUSINESS WIRE