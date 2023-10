AVEVA obtém status de Competência de Energia da AWS

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de outubro de 2023.

A AVEVA, líder global em software industrial impulsionando a transformação digital e a sustentabilidade, anunciou que obteve o status de Competência de Energia da Amazon Web Services (AWS). O mérito reconhece a expertise da AVEVA em ajudar os clientes a aproveitar a tecnologia na nuvem da AWS para transformar sistemas industriais complexos e acelerar a transição para um futuro com energia sustentável.

A AVEVA é uma das apenas sete empresas com o status de Competência de Energia da AWS para Novas Energias, dentre mais de 7.000 parceiros da AWS listados.

Bry Dillon, vice-presidente sênior de desenvolvimento de parcerias e negócios da AVEVA, afirmou: “Juntas, a AVEVA e a AWS ajudam a possibilitar a transformação do setor industrial proporcionando soluções de software diferenciadas e inovadoras que aceleram a transição energética. O status de Competência de Energia da AWS indica como a combinação de agilidade, inovação e amplas capacidades de serviço ligadas ao amplo portfólio da AVEVA de soluções SaaS industriais pode possibilitar que os negócios se tornem mais conectados, resilientes e ágeis a caminho de atingir um futuro com baixa emissão de carbono”.

O status de Competência de Energia da AWS ressalta o sucesso comprovado da AVEVA com os clientes no que diz respeito a desenvolver soluções em toda a cadeia de valor, da fase de design de produção e construção, até operações e otimização de ativos, inclusive para novas soluções de energia. Para receber a designação, os Parceiros AWS passam por um rigoroso processo de validação técnica, incluindo uma auditoria de referência do cliente.

A AWS permite soluções escalonáveis, flexíveis e com bom custo-benefício de startups a empreendimentos internacionais. Para apoiar a integração perfeita e o emprego dessas soluções, a AWS estabeleceu o Programa de Competências AWS para ajudar os clientes a identificar os Parceiros AWS com profunda experiência e expertise no setor.

As ferramentas digitais disponíveis hoje podem contribuir com até 20% das reduções das emissões de gases de efeito estufa necessárias para atingir as trajetórias de emissões líquidas zero até 2050 estabelecidas pela Agência Internacional de Energia (IEA, International Energy Agency) para os setores de energia, materiais e mobilidade. A AVEVA fornece soluções de software industrial personalizadas ao propósito que ajudam empresas nos diferentes setores a gerenciar demanda, otimizar operações empresariais e acompanhar e medir as emissões. Do lado da oferta, as soluções da AVEVA apoiam a expansão de todo o sistema de energia, ajudando os pioneiros em baixo carbono a reduzir o custo das tecnologias na fase de demonstração ou dos protótipos, como a captura de carbono e hidrogênio limpos em grande escala.

Clientes como a Veolia Water, líder global em unidades de tratamento de água e água residual e sistemas para clientes industriais e autoridades públicas, conseguiram alcançar uma melhoria de 20% na agilidade de TI e disponibilizaram recursos ao usar as soluções de engenharia da AVEVA e a nuvem da AWS. Os tempos de informação caíram de 1 semana para 24 horas e o tempo de resposta a propostas diminuiu de 24 dias a 24 horas.

Sobre a AVEVA

A AVEVA é líder global em software industrial, despertando engenhosidade para promover o uso responsável dos recursos mundiais. Sua segura plataforma industrial na nuvem e seus aplicativos permitem que as empresas aproveitem o poder das suas informações e melhorem a colaboração com clientes, fornecedores e parceiros.

Mais de 20 mil empresas em mais de 100 países contam com a AVEVA para ajudá-las a fornecer o essencialàvida: energia segura e confiável, alimentos, medicamentos, infraestrutura e muito mais. Ao conectar as pessoas com informações confiáveis e insights enriquecidos com IA, a AVEVA permite que as equipes desenvolvam a engenharia com eficiência e otimizem as operações, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade.

A AVEVA oferece suporte aos clientes com soluções abertas e a experiência de mais de 6.400 funcionários, 5.000 parceiros e 5.700 desenvolvedores certificados. Com operações no mundo inteiro, a empresa possui sua sede em Cambridge, Reino Unido. Saiba mais em www.aveva.com

Copyright © 2023 AVEVA Solutions Limited. Todos os direitos reservados.

