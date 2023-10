A Boomi apresenta o Boomi GPT, acelerando ainda mais a integração e a automação com IA de conversação

Compartilhe Facebook

A Boomi™, líder em conectividade inteligente e automação, anunciou hoje em seu Silicon Valley Boomi World Tour, o Boomi GPT, a primeira oferta disponível no pacote da Boomi AI trazendo uma experiência simples e de conversação para a plataforma Boomi. Com o Boomi GPT, as organizações podem aproveitar o poder da IA generativa para integrar e automatizar mais rápido do que nunca, democratizando ainda mais a inovação e acelerando os resultados dos negócios.

Em todos os setores, as empresas estão sob intensa pressão para inovar mais rapidamente e alcançar suas ambições comerciais mais ousadas. As organizações de TI fizeram investimentos maciços em modernização de TI e transformação digital, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional e, ao mesmo tempo, conquistar o coração dos clientes. A IDC prevê US$ 3,25 trilhões em gastos mundiais com TI somente para 2023.1 Entretanto, com muita frequência, as iniciativas são prejudicadas pela fragmentação de dados decorrente de sistemas em silos, falta de governança de dados, recursos qualificados insuficientes e crescentes exigências de segurança e conformidade. Em um mundo em que a velocidade é moeda corrente, ultrapassar a concorrência requer a superação dessas complexidades.

Aprendendo com mais de 200 milhões de integrações, o Boomi GPT traduz palavras em ações para conectar rapidamente aplicativos, dados, processos, pessoas e dispositivos. Os clientes podem usar o comando de linguagem natural do Boomi GPT para pediràBoomi AI que construa integrações, APIs ou modelos de dados mestres. Atuando como um assistente conhecedor ou “copiloto”, o Boomi GPT projeta um esboço da integração solicitada ou outro software, que os usuários podem aceitar ou modificar, acelerando significativamente o trabalho de construir conexões e automações para impulsionar os resultados comerciais.

“Para o MotionMD®, nossa solução de software ortopédico premiada e líder de mercado, a interoperabilidade com os sistemas de saúde existentes de nossos clientes é imperativa para maximizar a eficiência do fluxo de trabalho”, disse Donald Singelyn, diretor da Equipe de Tecnologia de Soluções de Saúde na Enovis, uma empresa de crescimento de tecnologia médica orientada para a inovação. “Nossa Plataforma de Integração MotionMD, alimentada pelo Boomi, permite que nossos analistas de baixa codificação integrem rapidamente com mais de 65 soluções de saúde exclusivas em mais de 3.000 hospitais e clínicas com segurança. Enquanto nossos concorrentes lutam para escrever código e navegar pelo labirinto de segurança de TI, estamos realizando milhões de acordos de pacientes por mês para nossos clientes. Estamos ansiosos para ver como o Boomi GPT pode acelerar ainda mais nosso sucesso.”

No início deste ano a Boomi anunciou a Boomi AI, um pacote de recursos alimentados por IA projetado para ajudar as organizações a aplicar o poder da IA para obter um progresso sem precedentes em suas iniciativas estratégicas. Com base nessa visão de desenvolvimento alimentado por IA e aplicando o aprendizado de IA que se assemelha aos processos de pensamento dos usuários, o Boomi GPT traz o poder da IA para o trabalho importante e muitas vezes demorado de construir as conexões das quais as empresas digitais dependem.

“As organizações estão trabalhando 24 horas por dia para fornecer produtos e serviços inovadores que excedam as expectativas dos clientes, ao mesmo tempo em que aplicam ampla conectividade e automação para otimizar as operações e reduzir custos”, disse Ed Macosky, diretor de produtos e tecnologia da Boomi. “Com a Boomi AI, as organizações podem acelerar e democratizar drasticamente esse trabalho, transformando solicitações de linguagem natural em integrações e conexões que são essenciais para a modernização de aplicativos e migração para a nuvem. Estamos entusiasmados em lançar o Boomi GPT, o primeiro recurso do pacote Boomi AI que ajudará as organizações a se moverem com a velocidade e a perspicácia necessárias para o sucesso nos mercados hipercompetitivos de hoje].”

Sobre a Boomi

A Boomi tem como objetivo tornar o mundo um lugar melhor, conectando todos a tudo, em qualquer lugar. Pioneira da plataforma de integração como serviço (iPaaS) baseada em nuvem e agora líder na categoria de software como serviço (SaaS), a Boomi possui a maior base de clientes entre os fornecedores de plataformas de integração e uma rede mundial de aproximadamente 800 parceiros – incluindo Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP e Snowflake. As organizações globais recorremàpremiada plataforma da Boomi para descobrir, gerenciar e orquestrar dados, ao mesmo tempo em que conectam aplicativos, processos e pessoas para obter resultados melhores e mais rápidos. Para obter mais informações, acesse https://boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, o logotipo “B” e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

1Comunicado de Imprensa da IDC, Previsão da IDC para os Gastos Mundiais com Tecnologia da Informação em 2023 Continua demonstrando uma tendência de desaceleração gradual, 5 de abril de 2023.

