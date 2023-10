Artistas agitam Festival Internacional de Balonismo em SP

Compartilhe Facebook

3 de outubro de 2023.

Carreata de fogo, inflagem de balões multicoloridos com luzes e sons, shows musicais, artesanatos, grafite, praça de alimentação e sorteios fizeram parte da programação do “Festival Internacional de Balonismo 2023” realizado no litoral paulista na sexta-feira (22/09) e no sábado (23/09), na cidade de Guarujá/SP, Praça Horácio Lafer, na Praia da Enseada. Diversos turistas e famílias de moradores da Baixada Santista estiveram no evento, totalizando 16 mil visitantes que se divertiram durante dois dias com as diversas atrações do evento.

A terceira edição do evento realizado pela Prefeitura de Guarujá/SP e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), teve cobertura de rádio e TV do Grupo de Comunicação ISTV Brasil, com presença do DJ Cabral da Rádio ISFM 013 que agitou o palco com sorteios para o público com ajuda do mascote da cidade, Guarujito e da atriz internacional de cinema Cris Lopes, apresentadora do programa nacional diário de TV da emissora: “Tarde ISTV” que realizou uma entrevista exclusiva dentro de um dos balões do evento com direito à subida à beira-mar, com o Secretário de Turismo Fábio Santos, que pilotou todo o festival.

Neste ano, foram quatro equipes com pilotos habilitados pela Confederação Brasileira de Balonismo (CBB), que se revezaram no espaço restrito à inflagem dos balões. Durante a noite, o público curtiu o NigthGlow, quando os balões se transformaram em gigantes bolas de fogo multicoloridas. Devido às características demográficas do município, com montanhas e mar aberto, os balões não puderam alcançar voos livres por segurança, mas subiram até 30 metros, ancorados em pedras do tipo ‘New Jersey‘, que demonstraram a leveza do equipamento.

Fábio Santos explicou que o evento mereceu um cenário à altura, e que o local escolhido foi perfeito para isso. “Em todas as edições, o festival acontece na Praça Horácio Lafer, que além de ser espaçosa para comportar um evento de grande porte, tem a paisagem da Praia da Enseada bem à frente, que é simplesmente de tirar o fôlego”. Cris Lopes comentou: “A vista da multidão e da praia da Enseada ao fundo, olhando de cima no balão enquanto eu estava gravando, foi uma experiência inesquecível”.

Durante os dois dias, um estande do Fundo Social de Solidariedade (FSS) esteve na praça para receber alimentos não perecíveis. A doação deu direito ao visitante na participação dos sorteios e obter acesso aos cestos para viver uma experiência junto aos pilotos e seus balões. Foram 60 sorteados.

A organização foi conduzida pela produtora Sambaqui Comunicação e Eventos, com patrocínio da Imobiliária Remax Beach Home, Leone Materiais para Construção, Cacau Show, padarias Rei do Trigo e Rafael Vidal, Bar Sereia, China in Box e Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp) – Campus Guarujá.

Apoio: Grupo de Comunicação: ISTV, Rádio ISFM 013 e Cris Lopes.