Backlight alcança conformidade com SOC 2 para seu produto ftrack, sua plataforma criativa de gerenciamento de projetos

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 3 de outubro de 2023.

A empresa global de tecnologia de mídia e entretenimento, Backlight, anunciou hoje que sua premiada plataforma de gerenciamento de projetos criativos, ftrack, alcançou conformidade com os Controles do Sistema e Organização 2 (SOC 2) Tipo I. Os usuários da plataforma ftrack – ftrack Studio e ftrack Review – podem trabalhar agora com confiança sabendo que seus projetos estão protegidos por rigorosos padrões de proteção de dados, conforme definidos pelo American Institute of CPAs (AICPA).

“À medida que continuamos a evoluir em um cenário que exige não só inovação mas também confiança, alcançar a conformidade com o SOC 2 é um grande marco para a plataforma ftrack”, disse Mikael Wahlberg, CTO, Backlight Creative. “Nosso foco segue sendo capacitar mentes criativas para dar vida às suas visões, e é essencial que possam fazer isso com confiança na segurança de seus produtos. Esta mais recente conformidade e o compromisso contínuo da plataforma ftrack com a segurança, proporciona aos clientes a confiança de que, quando criarem, colaborarem e entregarem projetos excepcionais com a tecnologia da Backlight, sua segurança será nossa prioridade.”

Alcançar a conformidade com o SOC 2 é uma etapa essencial para qualquer empresa a quem são confiadas informações confidenciais, como propriedade intelectual e dados pessoais. Os clientes da ftrack, sejam eles animações complexas ou filmes de alto risco, podem ter a certeza de que seus dados críticos estarão protegidos por um programa de segurança e gerenciamento de risco auditado de forma independente.

“Os projetos de nossos clientes incluem sucessos de bilheteria do cinema para os quais a proteção de dados é parte integrante do seu sucesso”, disse Benjamin Desbois, diretor de operações da Backlight. “Esta conclusão bem-sucedida de nossa auditoria de conformidade com SOC 2 é prova da dedicação, consideração e cuidado que dedicamosàsegurança dos projetos de nossos clientes em todos os fluxos de trabalho, tanto criativos quanto de distribuição, como também evidenciado com o produto Zype para OTT.”

Sobre a Backlight



A Backlight é uma empresa global de tecnologia de mídia que aprimora imensamente cada estágio do ciclo de vida do conteúdo de vídeo e entretenimento, desde a criação até a monetização. Com o apoio de $ 200 milhões em financiamento do PSG, a Backlight adquiriu seis empresas líderes de software de mídia desde o lançamento em 2021. As empresas voltadas para vídeo solucionam seus negócios de missão crítica e desafios operacionais em parceria com as duas divisões da Backlight: a Backlight Creative e a Backlight Streaming. A Backlight Creative fornece soluções de software premiadas para o gerenciamento de mídia seguro e eficiente, rastreamento de produção e colaboração criativa, incluindo o iconik, ftrack, Gem e Celtx. A Backlight Streaming oferece streaming de vídeo OTT baseado em nuvem, gerenciamento de conteúdo, produção de mídia, hiperdistribuição e software de monetização, incluindo software de monetização, incluindo o Zype e o Wildmoka, aos editores e emissoras mais inovadores do mundo. Para mais informações, acesse backlight.co.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231003349876/pt/

Contato:

Relações com a mídia da Backlight | [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE