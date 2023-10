ETALENT promove live grátis sobre análise de comportamento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de outubro de 2023.

A ETALENT, empresa com quase quatro décadas de experiência em gestão do comportamento humano, anunciou a realização de live gratuita sobre as aplicações e os benefícios da análise do comportamento para empresas e profissionais.

A transmissão acontece na próxima quinta-feira (dia 05/10), às 16h, e será conduzida pela consultora Gisele Guimarães, especialista na gestão comportamental. Ela vai falar sobre o desenvolvimento das competências e do potencial dos profissionais, além de explicar sobre os diferentes perfis comportamentais e como se relacionam, se comunicam e trabalham. Tudo isso com foco nas aplicações práticas para profissionais, empresas e todas as pessoas que querem entender mais sobre o comportamento humano.

“Essa live é um preparo para o programa Essentia que será realizado em São Paulo, sendo os dois primeiros módulos nos dias 25, 26 e 27 de outubro – Atração e Educação – e os restantes nos dias 29 e 30 de novembro e primeiro de dezembro – Gestão e Retenção”, e continua: “O objetivo é expandir a visão de como usamos o comportamento até mesmo para buscar mais qualidade de vida, encontrar objetivos, traçar ações alinhadas com nosso perfil comportamental”, finaliza Gisele.

Para participar na live, basta se inscrever neste link.