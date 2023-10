Epsilon Group Anuncia Aquisição deCentro de Tecnologia de Cátodos LFP na Alemanha

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de outubro de 2023.

O Epsilon Group, principal fabricante de materiais para baterias da Índia, anunciou hoje que assinou um contrato para adquirir o centro de tecnologia de materiais ativos de cátodos de fosfato com íons de lítio (LFP) da Johnson Matthey em Moosburg, Alemanha. Os detalhes financeiros da aquisição permanecem em sigilo.

A instalação de última geração possui as melhores capacidades técnicas e uma força de trabalho com experiência em química LFP, capacidades abrangentes de desenvolvimento de produtos e processos, bem como uma planta versátil de qualificação de clientes concebida para verificar novos materiais para produção em larga escala.

A aquisição possibilita que a Epsilon chegue ao mercado com um material ativo catódico comprovado de alto desempenho produzido em escala.

“Na Epsilon, imaginamos um mundo galvanizado por alternativas energéticas sustentáveis”, disse Vikram Handa, diretor geral do Epsilon Group. “Nosso avanço na pesquisa e fabricação de ânodos foi um primeiro passo, e esta aquisição ressalta nosso compromisso em atender nossa clientela ao redor do mundo com material sustentável e confiável.”

Vantagens Estratégicas

A localização estratégica do centro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de Moosburg ofereceàEpsilon uma vantagem singular de explorar o conjunto de talentos do material de bateria na Europa e atenderàsua clientela em todo o mundo. Ao aproveitar a infraestrutura e as capacidades existentes das instalações de Moosburg, a Epsilon visa reduzir significativamente o desenvolvimento tecnológico e o prazo de ampliação. Esta aquisição serve como um catalisador aos ambiciosos planos da Epsilon de eventualmente atender a 100 GWh de demanda. Em linha com sua visão, a Epsilon anunciou anteriormente um investimento de US$ 1,1 bilhão para estabelecer uma instalação fabril de materiais para baterias catódicas de 100.000 toneladas em Bellari, Karnataka, Índia, com expansões subsequentes na Europa. A Epsilon também tem planos para uma unidade de produção de US$ 650 milhões nos EUA.

O mercado internacional de veículos elétricos, avaliado em US$ 380 bilhões em 2022, deverá subir para US$ 1,5 trilhões até 2030, segundo a Fortune Business Insights. Os materiais catódicos são essenciais para esta trajetória de crescimento. O relatório da Benchmark destaca ainda mais a urgência, ao indicar a necessidade de US$ 40 bilhões em investimentos na produção de materiais catódicos para fechar a lacuna entre a oferta atual e a demanda prevista até 2030.

Sobre o Epsilon Group

O Epsilon Group está na vanguarda em soluções de materiais para baterias, produzindo materiais para baterias com íons de lítio (LiB) de alto calibre, inovadores e compatíveis ao meio ambiente. Fundada em 2010 e com sede em Mumbai, a missão da Epsilon repercute no respaldoàtransição da indústria internacional de baterias para energia limpa e ecológica. Com uma presença significativa na Europa, América do Norte e Sudeste Asiático, a Epsilon continua definindo as referências no setor. www.epsilonam.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231003689713/pt/

Contato:

John Tews

The Millerschin Group

[email protected]



248-320-3814

Fonte: BUSINESS WIRE