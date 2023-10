Maioria dos escritórios contábeis está em crescimento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de outubro de 2023.

A 1ª edição da pesquisa “O Mercado Contábil”, publicada em junho deste ano, indicou que a maioria dos escritórios de contabilidade estão em crescimento estável, com 44% deles estimando crescer até 15% dentro de um ano. O levantamento contou com a participação de 629 escritórios contábeis localizados, principalmente, nas regiões Sul e Sudeste.

Ainda segundo o estudo, outra grande parcela dos escritórios (32,5% deles) espera conseguir um “crescimento moderado”, de até 30%. Uma parte menor dos respondentes (18,1%) afirmou que suas empresas estão em crescimento acelerado e preveem expansão de mais de 30% em um ano.

Apenas 5,3% dos escritórios incluídos na pesquisa acreditam estar em retração. A análise feita pela Contábil Trends relaciona a diminuição de tamanho com a estratégia de negócio utilizada ou com a falta dela.

Ricardo Marquart, diretor executivo da CPA PRIME CONTABILIDADE, vê os resultados dessa pesquisa como um retrato esperado da sua área de atuação. “Todas as pesquisas mostram que a contabilidade está sendo cada dia mais vista como necessária para as empresas, fazendo assim com que o mercado contábil cresça à medida do quanto está sendo procurado”, afirma ele.

Para Marquart, a expectativa de crescimento acima de 15% de muitas empresas é explicada pela grande procura por serviços de contabilidade. O relatório indicou, por exemplo, que há uma forte relação entre o crescimento dos escritórios e o investimento em marketing, que pode estar contribuindo para este aumento de procura.

Futuro da contabilidade

A pesquisa da Contábil Trends também recolheu impressões dos líderes em contabilidade sobre o futuro do setor. A maioria dos respondentes, 62,8%, acredita que a tecnologia terá o papel principal no futuro dos escritórios contábeis.

“O mercado se inova a todo dia, e todos que se atualizarem com a legislação certamente entrarão em um novo cenário em que a tecnologia diminui o processo operacional, abrindo assim tempo para ajudar os clientes nos pontos estratégicos”, explica Marquart. Em segundo lugar no ranking de tendências importantes para o futuro da contabilidade, vem a “consultividade”, valorizada por 12,7% dos respondentes.

A confiança na tecnologia para movimentar o futuro da contabilidade se reflete no presente: mais da metade dos respondentes da pesquisa (51,83%) já se consideram escritórios de “contabilidade digital”. Ricardo Marquart também defende a constante busca por inovação para sustentar o ritmo de crescimento do setor contábil. “Grandes escritórios que não se atualizam precisam rever os seus conceitos, pois os novos estão com vontade e força para inovar e conquistar o mercado”, alerta o especialista.

Para saber mais, basta acessar http://www.cpaprimecontabilidade.com.br