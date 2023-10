Mitsubishi Power foi escolhida para fornecer turbina a gás de segunda classe avançada para o Grand River Energy Center de Oklahoma

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de outubro de 2023.

A Mitsubishi Power e a Grand River Dam Authority (GRDA), a maior concessionária de serviços públicos de Oklahoma, assinaram formalmente um contrato para fornecer uma segunda turbina a gás de classe avançada para o Grand River Energy Center em Chouteau, Oklahoma. Será a primeira turbina a gás M501JAC a operar em ciclo simples nos EUA, proporcionando flexibilidade operacional e tempos de inicialização rápidos para atender às necessidades da rede elétrica em evolução da GRDA. A Unidade 4 substitui a última unidade movida a carvão remanescente no Grand River Energy Center. Ela representa uma mudança no mercado rumo ao uso de turbinas a gás de classe avançada para aplicações de pico.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231003919306/pt/

Grand River Dam Authority, Mitsubishi Power, and Oklahoma Secretary of State Josh Cockroft at the signing ceremony held at the Grand River Energy Center in Chouteau, OK. Pictured from left to right: Robert Ladd, VP of Generation, GRDA; Erik Feighner, Chief Financial Officer, GRDA; Dwayne Elam, GRDA Board Member; Dan Sullivan, President and CEO GRDA; John Wiscaver, EVP Strategic Communications, GRDA; Josh Cockroft, Oklahoma Secretary of State; Bill Newsom, President and CEO Mitsubishi Power Americas; Mark Bissonnette, EVP and COO, Power Generation, Mitsubishi Power Americas; Prasanth Thupili, SVP, Power Generation Services, Mitsubishi Power Americas (Credit: Grand River Dam Authority)

Este é o segundo projeto concedido pela GRDAàMitsubishi Power para o Grand River Energy Center nos últimos 10 anos e baseia-se na relação de longo prazo entre as duas empresas. A primeira turbina a gás avançada da série J a operar nos Estados Unidos está localizada no projeto da Unidade 3 do Centro, uma usina de energia de ciclo combinado com turbina a gás (GTCC) de 500 megawatts (MW) que iniciou operações em 2017, estabelecendo um novo padrão de eficiência e confiabilidade.

A cerimônia de assinatura da Unidade 4 foi realizada em 2 de outubro de 2023, no Centro de Energia, onde também foi anunciado que a construção do projeto está prevista para começar em janeiro de 2024, com a expectativa de que a unidade esteja operacional em abril de 2026. Ambos os acordos também incluem o desempenho de serviço e manutenção de longo prazo, fornecimento de peças de reposição e monitoramento remoto das unidades.

A turbina a gás resfriada a ar aprimorada M501JAC para a Unidade 4 substituirá a Unidade 2 do Centro de Energia, um gerador a carvão de 492 megawatts que entrou em operação em 1985. A desativação dessas usinas a carvão envelhecidas e menos eficientes e sua substituição por unidades a gás natural mais limpas resultará em redução de emissões e ajudará a atender às metas de eficiência, fornecendo um recurso de longo prazo para energia acessível e confiável. A turbina a gás da Unidade 4 também é compatível com hidrogênio e pode ser adaptada no futuro para operar com uma mistura ou 100% de hidrogênio.

Bill Newsom, presidente e CEO da Mitsubishi Power Americas, disse: “Ao substituir suas unidades a carvão por nossas turbinas a gás avançadas da Classe J, incluindo a turbina com capacidade de hidrogênio da Unidade 4, a GRDA está demonstrando seu compromisso contínuo com a produção de energia mais limpa, flexível e confiável. Nossa relação de longo prazo com a GRDA nasceu da confiança mútua e da confiança cultivada ao longo de quase uma década. Esperamos continuar nosso compromisso de fornecer tecnologia e serviços de alta qualidade para a GRDA.”

“Estamos entusiasmados com este investimento histórico para aprimorar nosso portfólio de geração na GRDA”, disse Dan Sullivan, CEO da GRDA. “A nossa longa e comprovada história com a Mitsubishi Power e a sólida parceria que construímos ao longo da última década permitem-nos investir na geração de energia de classe mundial e ajudar a GRDA a continuar a satisfazer as crescentes exigências de fornecimento de energia acessível e confiável aos nossos clientes.”

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.700 especialistas e profissionais em geração de energia, armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão concentrados em capacitar os clientes a combater as mudanças climáticas de forma acessível e confiável e, ao mesmo tempo, promover a prosperidade humana nas Américas do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, a vapor e aeroderivativas; trens de força e ilhas de energia; sistemas geotérmicos; desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos; controles ambientais e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio verde, sistemas de armazenamento de energia por bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das principais fabricantes de maquinário pesado do mundo, com negócios de engenharia e manufatura que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para obter mais informações, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Grand River Dam Authority

A GRDA é a maior empresa de eletricidade pública do Oklahoma, totalmente financiada por receitas de vendas de eletricidade e água, em vez de impostos. Todos os dias, a GRDA se esforça para ser uma ‘agência de excelência de Oklahoma’, concentrando-se nas 5 Es: electricity (eletricidade), economic development (desenvolvimento econômico), environmental stewardship (preservação ambiental), employees (funcionários) e efficiency (eficiência).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231003919306/pt/

Contato:

Christa Reichhardt



Mitsubishi Power Americas

+1 407-484-5599

[email protected]

Justin Alberty



Grand River Dam Authority

+1 918-256-5545

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE