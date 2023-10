Região de Campinas conta com novo hospital privado

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de outubro de 2023.

O Hospital Madre Theodora, referência em saúde em Campinas, da rede Americas, anuncia a Unidade Nova Campinas, localizada na região central da cidade. O novo espaço, que recebeu investimento de R$ 30 milhões, oferecerá inicialmente um pronto-atendimento adulto e ortopédico, centro cirúrgico ambulatorial para pequenos procedimentos com capacidade para realizar 200 cirurgias por mês – em formato day clinic, com alta no mesmo dia –, unidade de diagnóstico por imagem com ressonância magnética, tomografia e ultrassom, laboratório de análises clínicas, unidade cardiológica com M.A.P.A., Holter, teste ergométrico, ecocardiograma, além de áreas para exames de endoscopia e colonoscopia.

O espaço passa a compor ofertas nas áreas de neurologia, neurocirurgia, cardiologia, ortopedia, urologia, ginecologia, proctologia, cirurgia do aparelho digestivo, pneumologia, hepatologia, nefrologia, cirurgia cardíaca (adulto), cirurgia vascular e pneumologia. Esta é a terceira unidade da rede Américas em Campinas.

“A Unidade Nova Campinas do Hospital Madre Theodora tem como propósito ampliar o acesso à saúde em um complexo inovador que reúne, em um só local, os mais diversos tipos de exames, procedimentos das mais variadas especialidades médicas, com equipes multidisciplinares essenciais para proporcionar maior acessibilidade aos serviços de saúde “, afirma Dr. Átila Vendite, gerente médico do hospital.

Para José Emílio Bueno, diretor Sênior de Operações da rede Americas, “O grande benefício, além do atendimento, de acordo com nosso padrão Americas, dedicado à alta complexidade e qualidade, é também a localização na região central da cidade que facilitará o acesso do público. A nossa missão é oferecer cuidado integrado, com atuação em conjunto com as demais unidades da rede”, diz.

A nova unidade avançada, que abre suas portas em modelo soft opening, visa trazer ainda mais tecnologias para a cidade. As principais são tomógrafo computadorizado de 64 canais e ressonância magnética de 1,5 Tesla, além de três equipamentos de ultrassom e um equipamento de ecocardiografia. Para a unidade serão gerados, em um primeiro momento, 52 empregos diretos e mais 120 indiretos. O horário de funcionamento da unidade será de segunda à sábado, das 7h às 19h.