Brasileiro usa em média 8 produtos dedicados à casa

* Por: DINO - 4 de outubro de 2023.

Quando o assunto é manutenção da casa, os brasileiros não poupam o uso de produtos que facilitam o dia a dia e proporcionam limpeza com eficiência. Isso é o que comprova pesquisa online com mais de 500 respondentes realizada pela Flora – proprietária de marcas como Minuano, ASSIM e BRISA –, que revelou que, em média, os brasileiros utilizam 8 itens para a tarefa. Os mais citados são: detergente líquido (91%), desinfetante (86%), e lava-roupas em pó (85%).

Ainda segundo o levantamento, produtos como multiuso, tira-manchas e álcool também estão entre os mais consumidos. No topo da seleção, os detergentes fazem parte do portfólio da Flora com duas marcas da companhia: Minuano e Brisa, que concentram esforços para estarem em todo território nacional. “Apostamos em um amplo portfólio e diferentes canais de distribuição e pontos-de-venda para marcarmos presença em todas as regiões do Brasil”, conta Samir Jarrouj, diretor da unidade de home care da Flora.

Impulso dita decisão na escolha de produtos de limpeza

A propensão ao novo também foi apontada na pesquisa da Flora com a Opinion Box. Quando chegam aos pontos de venda, 84% possuem alguma marca em mente, mas apenas 23% são fiéis. Segundo o estudo, 61% dos respondentes mudam de ideia no momento da decisão, o que é desafiador para uma indústria que pede inovação o tempo todo.

“Investimos constantemente em embalagens que atraiam a atenção nas gôndolas, além dos diferenciais tecnológicos, a variedade da perfumação e a diversidade de tamanho dos itens oferecidos. Essas ações são fundamentais para manter e atrair novos consumidores”, finaliza Jarrouj.

Sobre a Flora

Indústria nacional de bens de consumo, Flora atua há mais de quatro décadas nos segmentos de cosméticos, higiene pessoal e limpeza com marcas como Minuano, Francis, Albany, OX Cosméticos e Phytoderm. Possui unidades industriais em Goiás, Santa Catarina e Alagoas e Centros de Distribuição em Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Seus mais de 300 produtos estão presentes em pontos de venda de todo o país e têm em comum o propósito de ajudar cada pessoa a se cuidar melhor.