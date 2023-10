CRI Norte promove ações especiais durante a Semana do Idoso

Compartilhe Facebook

4 de outubro de 2023.

Celebrada de 1 a 7 de outubro, a Semana do Idoso 2023 marca os 20 anos da criação do Estatuto da Pessoa Idosa. Tendo como tema “Viva com segurança, envelheça saudável”, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) do Centro de Referência do Idoso da Zona Norte de São Paulo (CRI Norte) promove uma série de ações ao longo desta semana.

Na segunda-feira (02/10) a segurança física e os direitos dos idosos foram os destaques. Ocorreu uma caminhada; uma palestra, ministrada por Naira de Fátima Dutra Lemos, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia; e a prática de Walking Football, uma modalidade de futebol voltado para a longevidade, onde se joga caminhando e não correndo.

Por sua vez, na terça-feira (03), o foco é a segurança na saúde e serão abordadas uma série que questões relacionadas à enfermagem, serviço social, medicamentos, fisioterapia, entre outros temas relacionados. Também será promovida uma visita à casa adaptada que o AME CRI Norte possui, com diversas orientações sobre como evitar o risco de quedas na própria residência, um problema bastante recorrente e que pode trazer graves consequências ao idoso.

Já na quarta-feira (04), a abordagem é voltada às relações de consumo e segurança social contando, inclusive, com uma palestra proferida por profissionais da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), além da exibição do filme “E se vivêssemos todos juntos?”, em uma sessão de cinema especial.

Na quinta-feira (05) a segurança digital e o uso de aparelhos celulares é o tema abordado, com a promoção de um workshop didático e dicas sobre como evitar golpes digitais.

Por fim, na sexta-feira (06), profissionais da Companhia de Engenharia de Tráfego do município de São Paulo (CET) darão orientações sobre segurança no trânsito. O evento será encerrado com um café, onde será abordada a importância das relações afetivas e interpessoais que acontecem nesta fase da vida como importante fator de suporte social.

“Em 2023 comemoramos os 20 anos da elaboração do estatuto da pessoa idosa. Importante momento para reiterarmos a garantia dos direitos e proteção aos idosos, dando ênfase ao protagonismo deles”, declara a diretora do AME CRI Norte, Dra. Andrea Masada.

Todas as ações são voltadas ao público acima dos 60 anos e, para participar, é preciso realizar inscrição prévia no Centro de Convivência do AME CRI Norte, localizado na rua Voluntários da Pátria, 4301 – prédio 17 (anexo ao complexo hospitalar do Mandaqui).

O AME CRI Norte é um ambulatório de atenção secundária do Sistema Único de Saúde (SUS) especializado na atenção à saúde do idoso, ele presta assistência interdisciplinar ambulatorial à pessoa idosa por meio de ações de prevenção, diagnóstico, terapia, reabilitação e de atividades do Centro de Convivência, potencializando o envelhecimento ativo. O Centro foi idealizado pela Secretaria de Estado da Saúde e é administrado pela Sociedade Brasileira Caminho de Damasco (SBCD).