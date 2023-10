Canva celebra 10.º aniversário com o lançamento da primeira oferta de design por IA completa do mundo para todas as pessoas e negócios

4 de outubro de 2023.

A Canva, a única plataforma de comunicação visual completa em um só lugar do mundo, celebra 10 anos de inovação com o lançamento do Magic Studio. Reforçando a missão da Canva de democratizar o design, o Magic Studio é a plataforma de design por IA mais completa do mundo, capacitando pessoas, equipes e organizações a estimular sua criatividade, superalimentar sua produtividade e expandir suas marcas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231004275541/pt/

Canva, the world’s only all-in-one visual communication platform, celebrates 10 years of innovation with the launch of Canva’s Magic Studio. (Graphic: Business Wire)

“Uma década atrás, a Canva empreendeu-se a capacitar o mundo ao design por meio da simplificação do complexo e segmentado ecossistema de design. À medida que entramos na próxima década da nossa jornada, estamos bastante empolgadas para dar esse imenso salto, com o lançamento do Magic Studio, o primeiro conjunto completo em um só lugar de ferramentas de design por IA, criado para superalimentar a maneira como as equipes criam e expandem o conteúdo visual”, afirmou Melanie Perkins, cofundadora e CEO da Canva. “Focando em simplificar as coisas complexas, o Magic Studio foi criado para os 99% do mundo sem formação aprofundada em design. Esse lançamento marca o início de um novo capítulo empolganteàmedida que nos esforçamos mais para estimular mais de 150 milhões de pessoas e milhares de negócios a soltar sua criatividade e alcançar seus objetivos”.

O Magic Studio é o mais recente em uma série de significantes marcos de produtos nos últimos 12 meses, incluindo o lançamento do Visual Suite da Canva, focado em empresas, em setembro de 2022, e a implementação de novas ferramentas para profissionais de marketing e IA no Create em março deste ano. Alimentados pela proliferação da comunicação visual no trabalho, mais de 65 milhões de novos usuários começaram a usar Canva no último ano, um marco que originalmente levou a empresa oito anos para alcançar. A Canva atualmente tem 16 milhões de assinantes pagantes e mais de 150 milhões de usuários em todo o mundo. O conjunto inicial da empresa de produtos de design alimentados por IA foi usado mais de 3 bilhões de vezes.

Magic Studio – A plataforma de design por IA para os outros 99%

O rápido avanço da inteligência artificial apresenta uma oportunidade extraordinária para que pessoas e organizações concebam seu potencial criativo inato. Apesar de um aumento estrondoso de novas ferramentas, o design alimentado por IA continua voltado a profissionais de design e existe em um mercado altamente complexo e fragmentado, limitando o incrível potencial dessa tecnologia para os 99% dos trabalhadores que precisam criar mais conteúdo do que nunca sem ter habilidades avançadas de design.

O Magic Studio é o primeiro do tipo; um conjunto de ferramentas de IA criado com base em modelos proprietários, em parceria com líderes do setor e por meio do seu ecossistema de aplicativos em rápido crescimento. O Magic Studio insere o melhor da IA em cada parte da Canva como a primeira e única oferta de design por IA interoperável e completa em um único lugar do mercado. Quando se tem pouco tempo e a produtividade não pode ser comprometida, o Magic Studio pode gerar conteúdo convincente, produzir versões iniciais de forma mais rápida, automatizar tarefas mundanas, criar designs como um expert, acelerar imensamente o processo de criação e muito mais.

A partir de hoje, o Magic Studio oferece os seguintes recursos e muito mais:

Magic Switch: A primeira oferta do setor que converte designs instantaneamente em uma série de formatos com um clique. Transforme uma apresentação em um sumário executivo ou crie um post para blog a partir de um quadro de ideias, e mais: traduza para várias línguas durante o processo.

A primeira oferta do setor que converte designs instantaneamente em uma série de formatos com um clique. Transforme uma apresentação em um sumário executivo ou crie um post para blog a partir de um quadro de ideias, e mais: traduza para várias línguas durante o processo. Magic Media (funcionalidade de texto a imagem e texto a vídeo): Transforme texto em fotos atraentes e, com a mais recente atualização, explore uma ampla linha de novas opções de estilo para obter qualquer resultado. Ou crie vídeos persuasivos a partir de uma imagem ou texto usando o Gen-2, um modelo de geração de vídeo por IA da Runway.

Transforme texto em fotos atraentes e, com a mais recente atualização, explore uma ampla linha de novas opções de estilo para obter qualquer resultado. Ou crie vídeos persuasivos a partir de uma imagem ou texto usando o Gen-2, um modelo de geração de vídeo por IA da Runway. Magic Design: Transforme um prompt ou sua própria mídia em vídeos atraentes e com design completo, apresentações e muito mais. Acelere o processo de criação apenas inserindo sua ideia, selecionando os esquemas de cores e vendo designs completos ganhando vida e estando prontos para serem compartilhados ou receberem mais customização ao seu gosto.

Transforme um prompt ou sua própria mídia em vídeos atraentes e com design completo, apresentações e muito mais. Acelere o processo de criação apenas inserindo sua ideia, selecionando os esquemas de cores e vendo designs completos ganhando vida e estando prontos para serem compartilhados ou receberem mais customização ao seu gosto. Voz da marca: O assistente de copywriting Magic Write da Canva foi superalimentado com voz da marca. Ficou mais fácil do que nunca escrever no tom de voz da sua marca em qualquer design ou documento. Basta adicionar diretrizes referentes ao kit da sua marca para sempre gerar conteúdo alinhado com ela.

O assistente de copywriting Magic Write da Canva foi superalimentado com voz da marca. Ficou mais fácil do que nunca escrever no tom de voz da sua marca em qualquer design ou documento. Basta adicionar diretrizes referentes ao kit da sua marca para sempre gerar conteúdo alinhado com ela. Magic Morph: Transforme seu design de ordinárioàextraordinário convertendo palavras e formatos em novas cores, texturas, padrões e estilos com um prompt simples.

Transforme seu design de ordinárioàextraordinário convertendo palavras e formatos em novas cores, texturas, padrões e estilos com um prompt simples. Magic Grab: Uma maneira totalmente nova de reimaginar suas imagens. O Magic Grab pode selecionar e separar qualquer objeto na sua foto para que você possa editá-lo, reposicioná-lo ou redimensioná-lo.

Uma maneira totalmente nova de reimaginar suas imagens. O Magic Grab pode selecionar e separar qualquer objeto na sua foto para que você possa editá-lo, reposicioná-lo ou redimensioná-lo. Magic Expand: Fotos perfeitas depois que foram tiradas. O Magic Expand pode salvar imagens com zoom ou virar uma foto de vertical para horizontal recuperando qualquer coisa que esteja fora do enquadramento.

Fotos perfeitas depois que foram tiradas. O Magic Expand pode salvar imagens com zoom ou virar uma foto de vertical para horizontal recuperando qualquer coisa que esteja fora do enquadramento. Aplicativos de IA na Canva: O Canva Apps Marketplace coloca as melhores ferramentas de design e produtividade alimentadas por IA no mercado, tudo em um único lugar, tendo adicionado recentemente aplicativos de IA líderes mundiais, incluindo Dall-E, Imagen by Google Cloud, MurfAI, Soundraw e muito mais.

Canva Shield – Segurança, privacidade e indenização líderes do setor

Além do Magic Studio, a Canva também anunciou o lançamento do Canva Shield – uma coleção de controles robustos de confiança, segurança e privacidade a nível corporativo e líderes do setor, criados para dar tranquilidade a equipes e organizações ao criarem conteúdo. Os administradores de equipe têm controle total de como os produtos do Magic Studio são habilitados e usados no local de trabalho e podem alternar entre esses recursos a qualquer momento com base nas funções do funcionário.

O Canva Shield é o mais recente investimento substancial e contínuo da empresa em confiança e segurança após a integração da poderosa moderação automatizada de conteúdo, filtro de prompts, funcionalidades de geração de relatório e o lançamento de um modelo de desenviesamento, o primeiro do setor, garantindo que os produtos do Magic Studio produzam resultados seguros e inclusivos. Para clientes empresariais, o Canva Shield também inclui indenização, fornecendo tranquilidade adicional para organizações que criam conteúdo com IA.

Programa líder de remuneração a criadores

Reconhecendo a importância dos criadores e designers, a Canva também anunciou o comprometimento de $200 milhões em conteúdo e royalties de IA a serem pagos para a comunidade de criadores da empresa nos próximos três anos. O Programa de Remuneração de Criadores pagará os criadores da Canva que consentirem ter seu conteúdo usado para treinar os modelos proprietários de IA da empresa.

Ressaltando seu compromisso com a transparência, a Canva dará aos criadores a opção de remover o consentimento de ter seus dados usados para as finalidades de treinamento. Os criadores que consentirem treinar modelos de IA com seu conteúdo receberão um pagamento inicial seguido de pagamento mensal por uso continuado.

“O futuro do design será determinado por criatividade humana, mas também será alimentado por níveis sem precedentes de inovação em IA”, afirmou Danny Wu, chefe de IA da Canva. “Os criadores estão no coração da nossa comunidade, assim abraçamos totalmente nossa responsabilidade para garantir que estejamos oferecendo ferramentas alimentadas por IA que são fortemente baseadas em transparência, bem como práticas éticas e justas em toda a jornada”.

Alimentando comunicação visual na empresa

À medida que a Canva entra na sua próxima década de existência, a empresa permanece focada em democratizar o design no local de trabalho. Um ano desde o lançamento do Visual Suite da Canva, que introduziu documentos colaborativos, websites, apresentações, quadros brancos, visualização de dados e muito mais, a Canva passa por crescimento e adoção sem precedentes no local de trabalho, tendo adicionado mais de 65 milhões de novos usuários mensais ativos em um ano, ao passo em que quase dobrou os assinantes pagos para 16 milhões.

Cada vez mais espera-se que os profissionais se comuniquem visualmente no trabalho. Há mais de um milhão de pessoas que agora listam Canva como uma habilidade essencial no seu perfil do LinkedIn – número que dispara 72% ano após anoàmedida que a comunicação visual se torna o status quo. Por essa razão, a atração pela Canva no mundo corporativo está crescendo rapidamente, com empresas como FedEx, Starbucks, Colgate-Palmolive, Zoom, Reddit e outras que têm a Canva como sua ferramenta de comunicação visual de escolha.

A plataforma completa em um só lugar da Canva, agora superalimentada com mais ferramentas de design por IA, está desbloqueando novos níveis de criatividade ao passo em que estimula pessoas, equipes e empresas a criarem comunicação visual em escala como nunca antes. Para saber mais sobre todas as funcionalidades incluídas no Magic Studio da Canva, acesse a Sala de Imprensa da Canva aqui.

Sobre a Canva

Lançada em 2013, a Canva é uma plataforma online gratuita de comunicação visual e cooperação com a missão de capacitar todos no mundo para o design. Apresentando uma interface de usuário simples de arrastar e soltar e uma ampla variedade de modelos que vão desde apresentações, documentos, sites, gráficos de mídia social, pôsteres e adornos até vídeos, além de uma enorme biblioteca de fontes, banco de imagens, ilustrações, vídeos e clipes de áudio, qualquer um pode pegar uma ideia e criar algo belo.

