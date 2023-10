Cervejarias artesanais apresentam crescimento no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de outubro de 2023.

O mercado de cervejas artesanais apresenta crescimento no Brasil, de acordo com o Anuário da cerveja 2022, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, 180 novas fábricas foram abertas no país, representando um aumento de 11,6% em comparação ao ano de 2021. Além disso, o anuário aponta que 722 municípios já contam com cervejarias próprias.

Com base nos dados levantados, a tendência de concentração de cervejarias na região Sudeste continua, com 798 estabelecimentos registrados, correspondendo a 46,2% do total de cervejarias no Brasil. Historicamente, o setor é importante para a economia do país, gerando mais de 42 mil empregos diretos, onde, apenas a região sudeste detém 57,8% dos empregos diretos.