Desafios e oportunidades do agronegócio são tema de seminário

* Por: DINO - 4 de outubro de 2023.

A CSMIA/ABIMAQ (Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) promove, no próximo dia 06 de outubro (sexta-feira), a 23ª edição do Seminário de Planejamento Estratégico Empresarial.

A edição de 2023 falará sobre o tema de Gestão e Governança, com foco nos desafios e oportunidades, favorecendo assim uma compreensão mais assertiva que permitirá um melhor planejamento estratégico das empresas para os próximos anos.

Realizado de maneira híbrida e aberto ao público, o evento, que contará com a participação de renomados especialistas do setor, tem inscrições abertas que podem ser realizadas através do site http://spee.abimaq.org.br/.

A programação do dia contará com os seguintes painéis:

08h30 – Cerimônia de abertura

09h00 – Palestra “Desafios ao financiamento da mecanização agrícola no Brasil”. Com a participação de Wilson Vaz de Araújo – Secretário Adjunto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA; Marcelo Porteiro Cardoso – Superintendente da Área de Operações e Canais Digitais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; Roberto França, Diretor de Agronegócio do Bradesco.

10h20 – Palestra “Maturidade em Gestão e Governança nas empresas”. Com a participação de Mauro Sérgio de Oliveira – Diretor de Programa e Coordenador do Centro de Inteligência em Médias Empresas da Fundação Dom Cabral – FDC e Rodrigo Rodrigues – Vice-Presidente para Soluções de Agronegócio da Falconi.

11h40 – Palestra “O Futuro da Automação Agrícola”. Com a participação do Dr. Ricardo Yassushi Inamasu, Pesquisador da Embrapa Instrumentação e Presidente do Comitê Gestor do Portfólio Automação e Agricultura de Precisão e Digital da Embrapa.

13h00 – Almoço

14h00 – Palestra “Macroeconomia e seus efeitos no setor agropecuário brasileiro”. Com a participação de Fernando Honorato, Economista-Chefe do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco e Vice-Presidente do comitê de macroeconomia da Anbima

15h00- Palestra “Cenários da agropecuária no Brasil e no mundo”. Com Carlos Cogo, Sócio Diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio

16h20- Encerramento.

Serviço: 23ª edição do Seminário de Planejamento Estratégico Empresarial:

Data: 06 de outubro (sexta-feira)

Horário: 8h30 às 16h20

Local: Formato híbrido: Online ou Presencial (Av. Jabaquara, 2925 – Mirandópolis – São Paulo/SP), mediante inscrições realizadas pelo site http://spee.abimaq.org.br/