Dor muscular afeta um terço dos adultos brasileiros

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 4 de outubro de 2023.

A dor musculoesquelética, popularmente conhecida como dor muscular, segundo dados do estado de São Paulo, afeta 28,7% da população acima de 18 anos, que sofre com a dor crônica. A dor muscular estará sempre presente em algum momento da vida adulta, seja na forma crônica ou pontual. Deste modo, tratativas para combater a dor são frequentemente estudadas.

De acordo com a International Association for the Study of Pain (IASP), dor é uma sensação ou experiência emocional desagradável, associada com dano tecidual real ou potencial. Ainda, segundo a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED), as lesões musculoesqueléticas incluem uma variedade de distúrbios que causam a dor em ossos, articulações, músculos, ou estruturas próximas.

Os dados da SBED mostram que a dor musculoesquelética por uso excessivo afeta 33% dos adultos e é responsável por 29% de absenteísmo do trabalho por doença, sendo a lombar baixa o distúrbio relacionado ao trabalho mais custoso. O fardo econômico da dor musculoesquelética ocupa o segundo lugar em relação a doença cardiovascular.

Ainda segundo a SBED, é um problema que acomete quase um terço dos adultos brasileiros, gerando impactos negativos no mercado de trabalho, torna-se uma questão de saúde pública estudar as alternativas capazes de combater esse problema, com o auxílio de médicos, fisioterapeutas, pesquisadores e demais profissionais relacionados a área.

Tratamentos para aliviar a dor muscular

Para tratar a dor muscular, diversas técnicas podem ser aplicadas, sozinhas ou combinadas. Algumas são mais conhecidas pela população, como a massagem e a medicação, no entanto, outras vem ganhando destaque recentemente, como a acupuntura e a LEDterapia.

Medicamentos

O tratamento mais conhecido para aliviar a dor muscular são os medicamentos. No estado de SP, 15,5% das pessoas que declararam ter sentido alguma dor disseram recorrer a própria automedicação, enquanto outros 42% procuraram ajuda médica. O tratamento inclui o uso principalmente de analgésicos e anti-inflamatórios, podendo também incluir antidepressivos.

Acupuntura

A acupuntura faz parte das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICs), é um dos métodos de tratamento mais antigos do mundo, remontando há mais de 2000 AEC, apesar disso, foi reconhecida no ocidente pela medicina apenas na segunda metade do século XX. A acupuntura estimula pontos espalhados por todo o corpo e auxilia em casos de tensão muscular e dores crônicas.

LEDterapia

De acordo com o angiologista, Dr. Álvaro Pereira (CRM – SP: 34.348), diretor técnico da empresa de LEDterapia, Cosmedical, esse tratamento pode auxiliar no tratamento de lesões musculares devido ao seu poder de reparação tecidual, anti-inflamatório e analgesia. Normalmente o tratamento é realizado por meio da aplicação de mantas de LEDs e a sessão dura cerca de 15 minutos.

Fisioterapia

A fisioterapia tem como objetivo estudar o movimento humano e os órgãos que os compõem. Uma das principais atividades do profissional é melhorar a circulação ou os movimentos de pacientes com traumas musculares, fraturas ou luxações. É uma das principais técnicas para aliviar a dor muscular.

Massagem

Segundo o fisioterapeuta esportivo Anderson Kirihara (CREFITO 8/ 43.338 – F), a massagem é uma das formas mais antigas de tratar lesões. A massagem atua estimulando a circulação do sangue, o que contribui para a eliminação de resíduos nocivos.

Tratamento psicológico

A dor crônica pode ser muito beneficiada pelo tratamento psicológico associado a outras práticas. Além da medicação, o tratamento de muitas doenças, como fibromialgia, é mais promissor quando o tratamento é combinado com a psicoterapia.

De acordo com a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED), o Brasil avançou muito no tema dor, que tem ganhado médicos e demais profissionais da saúde interessados no tema. Deste modo, a cada dia surgem novos protocolos de tratamento, e associar diferentes técnicas para tratar a dor muscular pode trazer resultados mais eficientes, garantindo a melhora da qualidade de vida da população.