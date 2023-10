Fusões e aquisições seguem aquecidas em 2023

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de outubro de 2023.

As operações de fusões e aquisições (M&A) continuam a desempenhar um papel significativo no cenário econômico brasileiro em 2023, com movimentações que somam R$ 145,5 bilhões até agosto, conforme revelado em um relatório mensal produzido em colaboração entre o TTR Data e o TozziniFreire Advogados.

O setor de Internet, Software & Serviços de TI se destacou como o mais ativo do ano, registrando o total de 254 transações. Os Estados Unidos seguem como o país que mais investiu no Brasil, contribuindo com 108 operações de M&A, ressaltando o interesse internacional no mercado brasileiro.

Apesar dessas cifras, é importante observar que o volume de transações teve uma queda de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, é possível ver que a maioria das transações (85%) já foram concluídas, demonstrando rapidez com que essas operações estão sendo realizadas.

Na análise do Nestor Casado, CEO da Capital Invest, Boutique de M&A no Brasil, apesar de uma certa queda momentânea no número de valor das transações é importante tomar em conta que o setor vinha de uma patamar alto, pois 2021 bateu recorde em número de transações de toda a série, seguido de 2022.

Ainda de acordo com o relatório do TTR Data, no mês de agosto, 151 fusões e aquisições foram registradas, englobando tanto transações anunciadas quanto concluídas, com um valor total atingindo R$ 16,8 bilhões.

Para o CEO, é interessante notar que os fundos estrangeiros de Private Equity e Venture Capital desempenham papel importante no cenário de M&A do Brasil. Contudo, foi registrada uma redução de 4% nas transações realizadas por esses agentes até agosto.

“Esses números revelam que o mercado de fusões e aquisições no Brasil permanece robusto, apesar da queda no volume de transações em relação ao ano anterior”, pontua Casado. “O interesse internacional no mercado brasileiro é evidente, com investidores dos Estados Unidos liderando o caminho em termos de aquisições. Isso demonstra a confiança contínua na economia brasileira e nas oportunidades de crescimento que o país oferece”, complementa.

Segundo o especialista da Capital Invest, a previsão é que a queda previsível dos juros deverá ser acompanhada por novos recordes históricos em número e valor de transações, sempre e quando essa queda seja acompanhada por uma mínima estabilidade institucional e uma política econômica coerente.

“À medida que 2023 avança, será interessante observar como as tendências de M&A no Brasil continuam a evoluir. Com as mudanças regulatórias e econômicas em curso, é possível que vejamos uma adaptação constante das estratégias de fusões e aquisições, à medida que as empresas buscam consolidar suas posições ou expandir seus horizontes no mercado brasileiro”, diz.

Em resumo, para o empresário, o mercado de M&A no Brasil continua a ser um campo dinâmico e repleto de oportunidades para investidores e empresas que buscam crescimento e sucesso.