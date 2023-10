IP Force participa da Expo Empreendedor 2023

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 4 de outubro de 2023.

A IP Force, empresa especialista em Telefonia IP e PABX Virtual, participou no último mês da Expo Empreendedor 2023. Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de explorar as tendências de negócios emergentes , participar de palestras e discussões sobre temas atuais e estabelecer conexões estratégicas. A feira ocorreu nos dias 11 e 12 de Agosto, no Expo Center Norte em São Paulo, com objetivo de fornecer um ambiente propício para o compartilhamento de conhecimento, networking e a promoção de novas parcerias de negócios.

O empreendedorismo no Brasil possui apurações significativas, reforçando a vontade da população em alcançar sua independência financeira e de tornar boas ideais em negócios de sucessos. De acordo com o boletim, Mapa das Empresas do Governo Federal , foram abertos 1.331.940 novos empreendimentos no primeiro quadrimestre de 2023, o que corresponde a um aumento de 21,8% em comparação com o mesmo período de 2022. A tendência é que esse crescimento continue, apenas em julho deste ano, 251.988 mil novas empresas foram abertas , contabilizando até julho 21,6 milhões de negócios ativos no Brasil.

A feira Expo Empreendedor é um dos principais eventos no Brasil para investidores e pessoas interessadas em abrir seu próprio negócio. O evento contou com palestras e atividades, com marcas nacionais e internacionais voltadas a empresas de todos os portes e segmentos. O empreendedorismo nacional desempenha um importante papel no crescimento de uma cidade, estado ou país, sendo ela a responsável por criar novos negócios, gerar empregos e estimular o crescimento econômico.

“Na Expo Empreendedores deste ano, Gestores e CEOs destacaram a importância da comunicação nas empresas, enfatizando o foco em indicadores. A comunicação é a base, e pode determinar o sucesso no mercado ”, evidencia Cinthia Aline.

Cinthia afirma que, para a IP Force, ter participado da feira Expo empreendedor 2023 foi uma grande honra. É uma oportunidade de ouro para as empresas, estando no epicentro das oportunidades de negócios, cercado por empreendedores e potenciais clientes ávidos por inovação e parcerias, além disso, é o momento certo para mostrar para as empresas como a comunicação é o centro de todo negócio bem sucedido, isso inclui uma comunicação mais tecnológica e diferenciada.