SLB lança instrumento de medição de metano inédito e fácil de instalar

4 de outubro de 2023.

A unidade de negócios de Soluções de Emissões de Ponta a Ponta (SEES) da SLB apresentou hoje seu instrumento compacto de metano de última geração, um sistema de monitoramento contínuo de metano auto-instalado que usa sensores habilitados para IoT, a fim de detectar, localizar e quantificar de modo rápido e econômico as emissões através de operações com petróleo e gás. O monitoramento eficaz é essencial para reduzir as emissões de metano, um gás com efeito de estufa (GEE) que tem um impacto nas mudanças climáticas até 84 vezes superior ao do dióxido de carbono em um período de 20 anos, representando cerca de metade das emissões operacionais do setor de petróleo e gás.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231003631932/pt/

The compact, self-install device for continuous methane monitoring enables fast, affordable deployment at any scale. (Photo: Business Wire)

O instrumento compacto de metano representa uma mudança radical na tecnologia de medição de metano, fornecendo aos operadores a sensibilidade de detecção de vazamento líder do setor em uma solução ‘plug-and-play’ pequena, durável e inédita. A tecnologia automatiza o monitoramento contínuo de metano, eliminando a necessidade de coleta manual de dados durante visitas usuais intermitentes ao local, que oferecem aos produtores apenas uma pequena amostra de suas emissões.

“Projetado para medição precisa e ‘sempre ativa’, bem como implantação rápida e acessível em qualquer escala, nosso instrumento compacto de última geração amplia a acessibilidade ao monitoramento contínuo de metano para a indústria, ao oferecer aos produtores um caminho prático para obter uma imagem mais completa do perfil de suas emissões”, disse Kahina Abdeli-Galinier, Diretora de Negócios de Emissões na SLB. “Ter este nível de conhecimento, com um novo nível de implementação, está se tornando cada vez mais importante para os produtores,àmedida que aumenta a pressão dos reguladores e do público em todo o mundo para abordar os efeitos de aquecimento a curto prazo das mudanças climáticas causadas pelo metano.”

Leve e portátil, o dispositivo compacto contém painel solar integrado, medição de vento e sensor de metano. O instrumento pode ser auto-instalado em minutos, montado na infraestrutura existente e implantado a custo praticamente zero, como uma câmera de segurança doméstica auto-instalada. Ele permite que as operadoras ampliem de modo mais econômico e desenvolvam com rapidez o monitoramento contínuo de metano em suas instalações.

O instrumento compacto de metano suporta os requisitos de relatórios da Parceria de Petróleo e Gás Metano 2.0, ou OGMP, o principal programa de relatórios e mitigação do Programa Ambiental das Nações Unidas. Também suporta os requisitos de relatórios relacionados na UE, estando alinhado para satisfazer as regras propostas pela EPA dos EUA para monitoramento de metano em instalações de produção onshore ativas nos EUA.

O anúncio de hoje foi feito como parte da ADIPEC, uma plataforma internacional que une a indústria para acelerar ações urgentes, coletivas e responsáveis, a fim de descarbonizar nosso sistema energético com mais rapidez e preparado para o futuro, que irá ocorrer em Abu Dhabi até 5 de outubro.

A SEES foi lançada em março de 2022 e oferece um conjunto abrangente de serviços e tecnologias de ponta concebido para oferecer às operadoras uma solução robusta e escalável para medição, monitoramento, relatórios e, em última análise, eliminação de metano e emissões rotineiras de chamas. Desde seu lançamento, a SEES executou projetos de clientes em todo o mundo, ao implantar seu portfólio de recursos, incluindo consultoria, planejamento de vigilância otimizado, medições e interpretação através de uma plataforma digital segura.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa internacional de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com uma presença mundial em mais de 100 países e funcionários que representam quase o dobro das nacionalidades, trabalhamos todos os dias na inovação do petróleo e gás, no fornecimento digital em escala, na descarbonização das indústrias, e no desenvolvimento e expansão de novos sistemas energéticos que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de Precaução sobre Declarações Prospectivas Este comunicadoàimprensa contém “declarações prospectivas” segundo o significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, estas declarações contêm palavras como “esperar”, “ser possível”, “pode”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “irá”, “potencial”, “projetado” e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quantoàimplantação ou benefícios previstos de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções referentesàsustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quantoàtransição energética e às mudanças climáticas mundiais; bem como melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a; a incapacidade de alcançar metas de emissões líquidas de carbono negativas; a incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias do SLB, iniciativas legislativas e regulamentares que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das mudanças climáticas mundiais; o momento ou recebimento de aprovações e licenças regulatórias; além de outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidosàComissão de Valores Mobiliários dos EUA. Caso um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou se as suposições subjacentes se revelarem incorretas, os resultados reais poderão variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicadoàimprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231003631932/pt/

Contato:

Mídia



Moira Duff

Diretor de Comunicações Externas

Tel: +1 (713) 375-3407

E-mail: [email protected]



Investidores



James R McDonald

Vice-Presidente Sênior de Relações com Investidores e Assuntos Industriais

Joy V. Domingo

Diretor de Relações com Investidores

Tel: +1 (713) 375-3535

E-mail: [email protected]

