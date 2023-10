Seguro de vida é aliado na luta contra o câncer de mama

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 4 de outubro de 2023.

O câncer de mama é uma preocupação e um desafio mundial. No Brasil, a estimativa é que haja 73,6 mil novos casos da doença entre 2023 e 2025, ou seja, cerca de 66,54 a cada 100 mil mulheres. Em Minas Gerais, segundo estado com mais estimativa de novos diagnósticos, devem ser detectados 7.670 novos casos. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Em meio a esse cenário, o Outubro Rosa, mês conhecido internacionalmente para a conscientização sobre a doença, é uma campanha importante para reduzir a incidência de casos e a mortalidade, uma vez que há grandes chances de cura quando detectado com antecedência. O movimento, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, nos Estados Unidos, é celebrado anualmente no Brasil. Durante todo o mês de outubro, são realizadas ações, por meio de informativos, sobre os cuidados, a prevenção e acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento do câncer de mama.

De acordo com informações do Inca, as causas da doença são várias, como fatores genéticos, comportamentais (sobrepeso, bebida alcoólica, obesidade, inatividade física), ambientais (exposição frequente a radiações ionizantes, no caso raio-X), entre outros. Já o risco de se desenvolver câncer de mama é maior em mulheres a partir dos 50 anos. A recomendação médica para prevenir a doença é ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, não consumir álcool e fazer exames regulares, como a mamografia.

Seguro de vida

Nos casos de diagnósticos de câncer de mama, é importante fazer economias, haja vista que os custos com o tratamento da doença podem comprometer a renda familiar. Nesse caso, o seguro de vida é um aliado, de acordo com Carolina Ramos, diretora-superintendente da Unicred Central Multirregional.

“Neste mês de conscientização sobre a prevenção da doença, é importante que as mulheres fiquem a par da importância do seguro de vida, que é um recurso financeiro destinado não só para o tratamento, mas também para proteger os filhos e a família. Os valores gastos com a compra de medicamentos, despesas médicas e hospitalares são altos”, diz.

De acordo com a executiva, o prazo para o pagamento da indenização às seguradas ou dos beneficiários é de até 30 dias, depois da apresentação da documentação necessária. “O dinheiro pode ser usado para complementar o tratamento coberto pelo plano de saúde. Também pode ser destinado à contratação de enfermeira, melhorar a estrutura da casa e, até, a viagens”.

Carolina Ramos acrescenta que, no sistema Unicred, cujo percentual de mulheres cooperadas é de 49,5%, o seguro de vida corresponde a 55% das contratações entre todos os seguros oferecidos pela cooperativa. “Desse universo de mulheres, 12% já possuem algum seguro de vida e têm uma garantia financeira para seus beneficiários no caso de sua ausência”, afirma.