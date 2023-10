Xsolla impulsiona lançamentos de lojas virtuais para 40 dos 100 principais jogos para celular

Compartilhe Facebook

A Xsolla, uma empresa global de comércio de videogames, compartilha informações de que 40 dos 100 melhores jogos para celular lançaram suas lojas virtuais usando a solução da Xsolla. Essas informações oferecem uma visão da crescente tendência de operações multiplataforma no setor de jogos para celular para 2023 e no início de 2024. Com base na pesquisa e análise da Xsolla, eles ajudaram 151 jogos a lançar lojas virtuais este ano. Essa conquista reflete a transformação do cenário de jogos para celular, com um movimento em direçãoàintegração entre plataformas.

“Com o apoio da Xsolla, a 80.lv está elucidando a crescente necessidade de uma plataforma conectiva na indústria de jogos”, disse Kirill Tokarev, CEO da 80.lv. “Este conceito visa proporcionar oportunidades iguais para estúdios de jogos e portabilidade, especialmente aqueles com capacidade interna limitada, conectando-os com parceiros confiáveis para expandir seus jogos para outras plataformas.”

Desde 2005, a Xsolla tem se dedicado a ajudar navegadores baseados na Web e jogos para PC a vender bens virtuais em todo o mundo. Com um compromisso inabalável de explorar novos mercados em várias plataformas e fazer investimentos substanciais para aprimorar a experiência de integração, a Xsolla permite que os jogos para celular aumentem sua base de usuários em constante expansão.

A integração de plataformas de pagamento especializadas, como a Xsolla, pode melhorar significativamente a eficiência dos desenvolvedores de jogos. Dados mostram que os desenvolvedores podem economizar até 30% do tempo operacional usando soluções especializadas em vez de criar um sistema de pagamento interno. Isso permite que desenvolvedores e editores liberem mais recursos para aprimorar as características do jogo e a experiência do usuário. Simplificar as complexidades das obrigações fiscais e dos requisitos regulatórios permite que os desenvolvedores se concentrem em sua competência principal, que é criar jogos envolventes. Como resultado, ao se associaràXsolla, os parceiros podem otimizar as operações comerciais e contribuir para experiências de jogo de maior qualidade para os usuários finais.

Navegar pelas complexidades dos mercados globais de serviços e produtos digitais é uma questão complexa; envolve muito mais do que aderir às diretrizes do IVA e do imposto sobre vendas. Veja o México, por exemplo, onde apenas duas empresas líderes de jogos estão oficialmente registradas de acordo com a Lista de Provedores de Serviços Digitais Registrados na RFC, conforme documentado no Diário Oficial da União. Além dos impostos, as empresas devem lidar com diversas regras locais, critérios de licenciamento e estatutos de proteção de dados que podem variar drasticamente entre regiões.

“O lançamento de lojas virtuais para 40 dos 100 principais jogos para celular é um marco monumental para a Xsolla e significa uma grande mudança no setor em direçãoàexpansão multiplataforma”, disse Chris Hewish, CEO da Xsolla. “Essa conquista é mais do que um jogo de números; é uma validação do nosso foco incansável em fornecer as soluções mais eficientes e versáteis para os desenvolvedores de jogos para celular. Ela também ressalta a importância cada vez maior de uma estratégia unificada entre plataformas, especialmenteàluz das recentes mudanças de privacidade, incluindo o Identificador para Anunciantes (IDFA), o Transparência de Rastreamento de Aplicativos (ATT) e a futura repressãoàimpressão digital. Essas mudanças tornaram mais importante do que nunca que os desenvolvedores cumpram as regras ao usar lojas virtuais para ampliar suas bases de usuários e enriquecer as experiências de jogos em todas as plataformas.”

Para obter informações adicionais e saber mais sobre as lojas virtuais da Xsolla, visite: xsolla.pro/webshoptop100

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa global de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços projetados especificamente para a indústria de videogames. Desde a sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos de todos os tamanhos a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos globalmente e em múltiplas plataformas. Como líder inovador no comércio de jogos, a missão da Xsolla é resolver as complexidades inerentesàdistribuição global, marketing e monetização para ajudar os nossos parceiros a alcançar mais regiões geográficas, gerar mais receitas e criar relacionamentos com jogadores de todo o mundo. Sediada e constituída em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Berlim, Seul, Pequim, Kuala Lumpur, Tóquio e cidades ao redor do mundo, a Xsolla oferece suporte a grandes títulos de jogos como Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON , Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito outros.

Para obter informações adicionais e saber mais, visite: xsolla.com

