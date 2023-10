A Mythical Games traz as corridas de rua e propriedade de carros para a Web3 Gaming com o lançamento oficial do Nitro Nation World Tour

5 de outubro de 2023.

Continuando seu impulso incomparável em 2023, hoje, a Mythical Games lançou oficialmente o Nitro Nation World Tour (NNWT) para Android e iOS. Este jogo de corrida móveis AAA foi desenvolvido em parceria com a CM Games, os criadores da franquia Nitro Nation aclamada pela crítica. O Nitro Nation World Tour leva os jogadores ao redor do mundo enquanto eles correm, ganham, colecionam e possuem digitalmente centenas de carros totalmente licenciados dos fabricantes de automóveis mais procurados do mundo, incluindo Aston Martin, Jaguar e Pagani, entre outros, com a McLaren Automotive como atração principal da primeira temporada.

O Nitro Nation World Tourapresenta vários modos de jogo, incluindo corridas PvP em tempo real – conhecidas como Duels –, torneios, jogos sazonais, eventos, desafios e testes e corridas fantasmas. O jogo também inclui um modo de campanha robusto que oferece uma história envolvente e personagens memoráveis. Para chegar ao topo do ranking, os jogadores devem trabalhar para desenvolver uma coleção bem organizada de carros, aprimorar suas habilidades de corrida e ter um profundo conhecimento de como a extensão das pistas e o ajuste dos carros podem afetar suas corridas.

Além da CM Games, a Mythical está colaborando com o renomado músico eletrônico e entusiasta de carros deadmau5 para o lançamento do jogo em conjunto com sua próxima turnê, que começa em 5 de outubro em Tóquio, Japão, com visuais criativos do NNWT incluídos em sua produção ao vivo. Como parceiro oficial do Nitro Nation World Tour, deadmau5 será destaque de forma proeminente na primeira temporada do festival World Tour do jogo, permitindo que os jogadores participem de um evento de corrida temático e compitam por um carro exclusivo com o tema de deadmau5 no jogo.

“Sempre adorei viver na vanguarda da tecnologia e tenho orgulho de ser um parceiro e lançar o jogo durante meus próximos shows do Day of the deadmau5”, disse deadmau5 (Joel Zimmerman). “Já disse antes que a música é 80% diversão e 20% trabalho. Jogos de vídeo, para mim, são só diversão. Espero que vocês se divirtam jogando o jogo tanto quanto eu.”

“Tem sido empolgante trabalhar com grandes parceiros como CM Games, McLaren Automotive e deadmau5 para nos ajudar a lançar o Nitro Nation World Tour”, disse Jamie Jackson, cofundador e diretor de criação da Mythical Games. “Estamos realmente ansiosos para ver como a comunidade se mobiliza em torno do jogo, e será divertido ver como os colecionadores vão personalizar seus carros para vendê-los ou competir contra seus concorrentes.”

O Nitro Nation World Tour incorpora itens colecionáveis digitais na forma de carros e oficinas que os jogadores podem comprar, manter ou trocar durante o jogo. Embora os carros sejam usados para corridas, as oficinas existem para manter ou melhorar o desempenho dos carros por meio de atualizações, reparos e customizações. Os jogadores também podem emprestar seus carros ou alugar veículos de outros jogadores para testar uma marca ou modelo diferente.

O Nitro Nation World Tour incorpora um recurso de rede social que permite que os jogadores se associem ou criem seu próprio Clube Social, que funciona como uma associação para que jogadores com ideias semelhantes trabalhem juntos em prol de objetivos mútuos de corrida e ofereçam suporteàequipe.

O Nitro Nation World Tour foi desenvolvido no ecossistema de jogos blockchain Mythos e é alimentado pelo MYTH, o token nativo de governança da Mythical para moedas do jogo. Governado pelo Mythos DAO e com o apoio de líderes do setor de jogos Web3, o ecossistema Mythos tem como objetivo democratizar os jogos e permitir que jogadores e criadores participem das cadeias de valor dos jogos por meio dos benefícios do Web3.

Nitro Nation World Tour já está disponível na App Store e na Google Play Store para download em dispositivos móveis.

Veja o trailer oficial de lançamento do Nitro Nation World Tour aqui.

Para obter mais informações, visite o Nitro Nation World Tour e acompanhe as atualizações mais recentes no Twitter e no Discord.

Sobre a Mythical Games

Reconhecida pela Disruptive Technology Companies To Watch in 2019 da Forbes e pela Fast Company’s World Changing Ideas 2021, a Mythical Games é uma empresa de jogos de próxima geração que cria jogos de renome internacional e capacita os jogadores a assumirem a propriedade de seus ativos no jogo por meio do uso de tecnologia blockchain.

O foco ‘jogadores em primeiro lugar’ da Mythical é natural; desde o início, a empresa tem sido impulsionada por líderes do setor. A equipe ajudou a desenvolver grandes franquias, incluindo Call of Duty, Guitar Hero, DJ Hero, World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch, Magic the Gathering, Dungeons & Dragons, Oculus, Madden, Marvel Strike Force e Skylanders.

O Mythical Marketplace, o primeiro Marketplace de blockchain no jogo para iOS e Android, oferece aos jogadores propriedade e controle sobre a compra e venda de ativos digitais, enquanto a Mythical Platform protege os jogadores que podem ser novos em blockchain por meio de uma carteira de custódia para seus itens digitais.

