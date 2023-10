Alares anuncia conclusão da aquisição da Webby Internet

Compartilhe Facebook

A Alares, operadora independente de serviços de telecomunicações que oferece acesso à Internet via fibra óptica, TV por assinatura, telefonia fixa e streaming, anuncia a aquisição da operadora paulista Webby Internet.

A movimentação representa um marco importante na evolução da Alares, fortalecendo sua presença no estado de São Paulo, e sinalizando sua chegada ao estado do Paraná. A Webby, baseada em Ourinhos, tem cerca de 115.000 clientes pessoas físicas e jurídicas, em 55 cidades nestes dois estados.

O CEO da Alares, Denis Ferreira, enfatiza a importância desta aquisição. “Com a Webby, nosso backbone chegará a 25.400 km de rede, com presença em 9 estados. Adicionalmente, chegamos a mais de 182.000 clientes no estado de São Paulo, o que representa um incremento de mais de 3 vezes no estado, assim como marcamos nossa chegada ao Paraná”, afirma o CEO.

Com a compra, Alares atenderá a mais de 627.000 clientes em 175 cidades, e contará com cerca de 2.300 funcionários e 90 lojas próprias. A operação é mais um passo na estratégia de crescimento da Alares. Com a Webby, Alares engloba as operações de 20 provedores de pequeno e médio porte que têm sido adquiridos e integrados plenamente numa operadora única de acesso à internet via fibra óptica.

Integração

Após a conclusão da aquisição, será iniciado, de forma cuidadosa, o processo de integração. “Daremos calorosas boas-vindas às centenas de colaboradores da Webby, e começaremos juntos a executar o plano de integração entre ambas as empresas. Os sistemas serão integrados com agilidade, assegurando qualidade do serviço, e na sequência trabalharemos para introduzir a marca Alares. Em breve, os clientes Webby terão acesso ao nosso portfólio de produtos e serviços, incluindo streaming, com parcerias como DGO, Globoplay e outras”, complementa Denis Ferreira.

“Ambas as empresas têm, em seu DNA, a proximidade com seus clientes, atuando com equipes próprias no atendimento e manutenção e com lojas em quase todas as cidades. O pioneirismo e o zelo pelos clientes são características das duas empresas”, complementa Marcelino Cabral, sócio-fundador da Webby Internet, que passará a ser acionista minoritário da Alares.

Denis Ferreira finaliza: “O nosso objetivo é que, nos primeiros meses de integração, as cidades atendidas pela Webby já comecem a sentir positivamente essa mudança. Trabalharemos juntos para executar o plano de aceleração de vendas e crescimento, e atuaremos na transição da marca de maneira cuidadosa para garantir a melhor experiência para os clientes”.

A aquisição da Webby foi realizada pela Videomar, subsidiária integral da Triple Play Participações, detentora da marca Alares.