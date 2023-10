Armis anuncia parceria ampliada com CrowdStrike

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de outubro de 2023.

A Armis, empresa de cibersegurança de inteligência de ativos, anunciou hoje duas novas integrações com a CrowdStrike para ajudar as organizações a fortalecer sua postura de segurança em seus ambientes de Internet das Coisas (IoT) e Tecnologia Operacional (OT). As novas integrações fornecerão às organizações capacidades abrangentes de gerenciamento de exposição cibernética e inteligência de ativos acionáveis em tempo real para ver, proteger e gerenciar ameaças em toda a sua superfície de ataque estendida.

Com a convergência de TI e TO, é mais importante do que nunca que as equipes de segurança protejam seus sistemas de infraestrutura crítica, coletando e aproveitando o contexto específico dos ativos para impulsionar políticas estendidas e personalizadas de prevenção de ameaças da Internet das Coisas (XIoT) e detecções de alta fidelidade.

Por meio dessa nova parceria entre a Armis e a CrowdStrike, os clientes agora podem usar o CrowdStrike Falcon Insight for IoT junto com o Armis Centrix™ para obter:

Inteligência abrangente de ativos em todos os dispositivos gerenciados e não gerenciados de TI e IoT/OT em qualquer ambiente e vertical

Avaliações automáticas e priorizadas de vulnerabilidades e riscos de dispositivos para ativos de IoT/OT

Detecção e mitigação aprimoradas de ameaças para ativos de IoT/OT de missão crítica

A Armis também anunciou que a empresa está aproveitando o CrowdStrike Falcon LogScale, um SIEM de última geração com pesquisa extremamente rápida e painéis personalizados, para oferecer aos clientes a capacidade de obter, de forma rápida e contínua, insights mais profundos sobre a segurança de IoT/OT a partir de dados gerados pela Armis para dispositivos não gerenciados.

“O número de ativos conectados às redes empresariais está crescendo exponencialmente, expandindo as superfícies de ataque das organizações e tornando cada vez mais difícil para as equipes de segurança gerenciar ameaças”, disse Nadir Izrael, diretor de tecnologia e cofundador da Armis. “É crucial que organizações globais de todos os setores tenham insights em tempo real e contextuais para mitigar efetivamente o risco. Juntos, Armis e CrowdStrike estão ajudando os clientes a gerenciar a exposição ao risco cibernético e proteger toda a superfície de ataque, mantendo-os seguros.”

“Nossa missão é impedir que violações aconteçam em qualquer lugar, e esta parceria ampliada com a Armis garante que os clientes fiquemàfrente do ambiente de ameaças em rápida evolução”, disse Daniel Bernard, diretor de negócios da CrowdStrike. “Ao combinar os recursos incomparáveis de ambas as nossas plataformas, organizações de todos os tamanhos se beneficiam imediatamente de insights poderosos gerados por IA líderes de mercado que permitem que suas equipes de segurança protejam proativamente seus ativos de IoT/OT e corrijam rapidamente riscos potenciais.”

Para obter mais informações sobre a integração da Armis e da CrowdStrike, leia o resumo da solução: https://www.armis.com/solution-briefs/armis-crowdstrike/

O Armis Centrix™ está disponível para compra no CrowdStrike Marketplace, um destino único e um ecossistema de classe mundial de produtos de segurança de terceiros. Compre o Armis Centrix™ aqui: https://marketplace.crowdstrike.com/partners/armis

A Armis é membro da CrowdStrike CrowdXDR Alliance, uma coalizão unificada e aberta de Detecção e Resposta Estendida (XDR) formada por líderes de segurança e de operações de TI e pelas melhores soluções de mercado. Saiba mais aqui: https://www.crowdstrike.com/partners/crowdxdr-alliance/

Sobre a Armis

A Armis, a empresa de cibersegurança com inteligência de ativos, protege toda a superfície de ataque e gerencia a exposição ao risco cibernético da organização em tempo real. Em um mundo em rápida evolução e sem perímetro, a Armis garante que as organizações vejam, protejam e gerenciem continuamente todos os ativos essenciais. A Armis protege empresas da Fortune 100, 200 e 500, como também governos nacionais e entidades estaduais e locais, para ajudar a manter infraestruturas críticas, economias e sociedade seguras e protegidas 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Armis é uma empresa de capital fechado com sede na Califórnia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231005752326/pt/

Contato:

Rebecca Cradick

Diretora sênior de Comunicações Globais

Armis

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE