Bolt.Earth arrecada US$ 20 milhões em financiamento para impulsionar o ecossistema de veículos elétricos

* Por: DINO - 5 de outubro de 2023.

A Bolt.Earth, empresa líder em software e infraestrutura de veículos elétricos na Índia, anunciou a conclusão bem-sucedida de sua rodada de financiamento, garantindo um investimento substancial de US$ 20 milhões. A ronda de financiamento histórica foi liderada por um consórcio de investidores novos e antigos, com nomes notáveis, como Union Square Ventures, Prime Venture Partners, ITIGO Funds e vários outros que compartilham a visão da Bolt.Earth para um ecossistema de transportes sustentável e eletrificado.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231003331333/pt/

Bolt.Earth Founders with Bolt.Earth Clusters and Speedometers (Photo: Business Wire)

A Bolt.Earth usará os fundos da seguinte forma:

1. Expansão da rede de carregamento: recentemente, a Bolt.Earth atingiu a marca de mais de 30 mil pontos de carregamento de veículos elétricos implementados na sua rede de carregamento. A empresa atende a uma ampla gama de necessidades nesse campo, com opções que variam de carregamento lento a rápido, apresentando potências de 3,3 kW a 240 kW.

2. Melhoria de produtos: o financiamento será fundamental para o avanço do excelente portfólio de produtos da empresa com uma combinação equilibrada de pontos de carregamento lentos e rápidos, atendendo a uma base variada de clientes – Bolt.Earth Lite, Bolt.Earth Lite Connected, Bolt.Earth LEVAC, Bolt.Earth Level 2 & 3.

3. Implementação do sistema operacional: o Bolt.Earth OS incorpora um compromisso com um futuro mais inteligente e seguro, indo além da tecnologia para prometer um futuro mais verde. Para fabricantes e revendedores de veículos elétricos que buscam atualizações contínuas, nossa plataforma de integração de baixo código permite que os veículos elétricos se tornem veículos definidos por software.

4. Aquisição de talento: a Bolt.Earth está preparada para integrar profissionais de primeira linha em várias disciplinas, incluindo tecnologia, engenharia e produtos.

5. Expansão internacional: o financiamento reforçará a ambiciosa agenda da Bolt.Earth para ampliar sua presença a outros mercados, catalisando a adoção de veículos eléctricos na Ásia, Europa, América do Sul e América Latina.

“A Bolt.Earth oferece um sistema operacional, uma tecnologia de plataforma conectada que ajuda os fabricantes a desenvolver, operar e monitorar sua rede de carregamento e seus veículos. Também estamos expandindo continuamente nossa rede de carregamento a uma taxa que ronda 2 mil novos pontos de carregamento por mês. Além disso, atualmente detemos mais de 50% de participação de mercado na rede de carregamento de veículos elétricos da Índia e desempenhamos um papel dominante no nexo do sistema operacional de veículos elétricos da Índia com nossos carregadores implementados e veículos definidos por software.”



– Jyotiranjan Harichandan, cofundador da Bolt.Earth

Mohit Yadav, cofundador da Bolt.Earth, complementou: “Estamos entusiasmados por contar com o apoio de investidores visionários que compartilham nossa paixão por transformar o ecossistema dos veículos elétricos. A atual arrecadação de fundos de US$ 20 milhões faz parte do plano da empresa para ampliar seu alcance em todos os cantos do país e iniciar a era dos produtos de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos ‘Make in India’ no mercado internacional”.

Sobre a Bolt.Earth

A Bolt.Earth oferece soluções de carregamento para pessoas, empresas, imobiliárias, operadores de frotas e governos.

Para mais informações sobre a Bolt.Earth, acesse Bolt.Earth.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231003331333/pt/

Contato:

Assessoria de Imprensa



[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE