Ferramentas holísticas da Sensormatic apoiam varejistas contra perdas e roubos

* Por: DINO - 5 de outubro de 2023.

A Sensormatic Solutions, portfólio global de soluções de varejo da Johnson Controls, reforça seu compromisso de apoiar o setor por meio da inovação ao lançar o relatório “Varejo Seguro no Novo Mundo“. O recurso tem como objetivo ajudar os líderes do segmento a compreender o futuro da prevenção de perdas e a conduzir melhorias operacionais que ajudem a mitigar o impacto da redução de lucros por meio da conectividade, dados abrangentes e recuperação do controle de seu ambiente de vendas.

Não apenas o impacto financeiro do crime organizado cresceu significativamente nos últimos anos, como também as preocupações com a segurança, tanto para os consumidores quanto para os varejista. Essas mudanças levaram empresas de todo o mundo a ressignificar a proteção de suas lojas.

As soluções de Prevenção de Perdas da Sensormatic Solutions trabalham em conjunto para fornecer uma visão abrangente das operações do estabelecimento, a fim de entender melhor o que está funcionando, o que não está e como melhorar suas estratégias. Conjuntos de dados de toda a loja se cruzam para devolver o controle às mãos dos varejistas e sugerir estratégias mais eficazes de prevenção de perdas, que são baseadas em:

Conectividade – O varejo vem usando a vigilância eletrônica de artigos (EAS), etiquetas e outras tecnologias de prevenção de perdas há décadas. Avanços em soluções conectadas tornaram essas ferramentas mais poderosas do que nunca, proporcionando aos líderes uma visão abrangente e em tempo real de suas lojas;

– O varejo vem usando a vigilância eletrônica de artigos (EAS), etiquetas e outras tecnologias de prevenção de perdas há décadas. Avanços em soluções conectadas tornaram essas ferramentas mais poderosas do que nunca, proporcionando aos líderes uma visão abrangente e em tempo real de suas lojas; Contexto – Monitoramento de saída da loja e outras ferramentas se unem para mostrar não apenas o que foi levado e quando, mas as táticas que os criminosos estão usando. A conexão desses sistemas lança luz sobre como o crime atua hoje, fornecendo insights acionáveis e orientados por dados que guiam implantações mais eficazes.

– Monitoramento de saída da loja e outras ferramentas se unem para mostrar não apenas o que foi levado e quando, mas as táticas que os criminosos estão usando. A conexão desses sistemas lança luz sobre como o crime atua hoje, fornecendo insights acionáveis e orientados por dados que guiam implantações mais eficazes. Controle – Inibidores visuais e físicos — como etiquetas rígidas, dispositivos de segurança, sensores inteligentes e monitores à vista do público — podem fortalecer as defesas, não importa como sejam implantados. No entanto, quando os varejistas usam dados operacionais e de prevenção de perdas para orientar suas estratégias de implantação, eles poderão usar as ferramentas existentes de maneira mais eficaz e mitigar a diminuição de lucros sem comprometer as experiências dos clientes.

“A adoção de uma abordagem orientada por dados, fundamentada em insights operacionais holísticos e sustentada por novas tecnologias, pode ajudar não apenas a aprimorar as táticas de prevenção de perdas hoje, mas também a se preparar para os desafios de amanhã”, afirma Craig Szklany, vice-presidente e gerente geral de produtos de Prevenção de Perdas e Responsabilidade da Sensormatic Solutions.

Para mais informações acerca dos benefícios da adoção de uma abordagem completa para a prevenção de perdas e sobre como começar, a Sensormatic Solutions disponibiliza o white paper “Varejo Seguro no Novo Mundo”.