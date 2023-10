Festival Paraíso Veg acontecerá na Praça da Assembleia em BH

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de outubro de 2023.

Com o patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, e com uma programação especial, o Festival Paraíso Veg retorna à Praça da Assembleia, bairro Santo Agostinho, região centro-Sul da capital mineira, no dia 08 de outubro, domingo, das 10h às 18h. Em sua 55ª edição, 40 expositores apresentarão o melhor da gastronomia vegana – dos tradicionais pratos típicos, hambúrgueres, salgados, farofa, pizza, queijo, manteiga, chocolate, geleias, drinks, sucos naturais, kombucha, cerveja artesanal, cosméticos e uma variedade de artigos veganos e sustentáveis. Entre as atrações, três shows de música ao vivo, oficina de culinária gratuita, aulão de yoga, espaço kids gratuito e adoção de cães e gatos com a presença do grupo de protetoras independentes ResGato Cão.

O Paraíso Veg é um festival vegano, gratuito e itinerante que foi idealizado para disseminar a cultura vegana, fortalecer os produtores e unir as pessoas em um ambiente agradável, descontraído, pet friendly e acessível à todos que buscam produtos livres de exploração animal e humana, além de defender a produção e o consumo consciente em harmonia com a natureza.

Com o título de “Cidade Criativa da Gastronomia”, concedido pela Unesco, o organizador do Paraíso Veg ressalta a importância de a cidade oferecer uma alimentação inclusiva. “Um título tão importante como esse, merece ser comemorado e estendido, também, para um público que vai além dos veganos e vegetarianos, alcançando inclusive onívoros que buscam uma alimentação mais saudável ou que desejam conhecer novos sabores. Sabemos que muitas pessoas têm uma dieta com restrição ao glúten e à lactose, por exemplo. E não é uma opção, é uma questão de saúde e que deve ser levada a sério. Estamos felizes em contar com o patrocínio da Belotur e contribuir para que BH se torne uma cidade mais inclusiva no que se refere ao turismo gastronômico. Além de abrir oportunidades para os pequenos produtores, gerando emprego e renda, e para diversas ONGs e protetores independentes da causa animal da cidade”, pondera Rodrigo Oliveira

E quem abre as atividades, com um aulão gratuito de yoga, é o professor e ativista Gui Gomes. Lembre de levar seu tapete para essa prática milenar que acontecerá no gramado da Praça da Assembleia.

Outra atração é o Cozinha Show, e um bate-papo com a influenciadora digital Sara Bessa. Criadora do perfil @veganeabessa e de um blog como o mesmo nome, ela compartilha, em suas redes sociais, receitas veganas e declara ser uma amante das delícias da confeitaria, panificação e café, especialmente, acompanhadas de uma boa conversa.

Na cena musical, o primeiro a se apresentar é Lucas Avelar, com mais de 2 mil músicas e 04 álbuns gravados, o artista tem canções na Netflix e em séries sul-coreanas e japonesas e é também criador do “InspiraSongs”. Também autor da canção temática do Paraíso Veg, Lucas traz, no repertório, canções autorais, muito rock e MPB.

Em seguida, a cantora Júlia Rocha se apresenta com sua banda. A artista, que é médica, cantora, compositora, escritora e colunista brasileira, é nascida em uma família de músicos e médicos e notória nas redes sociais por seus textos e reflexões sobre atendimento humanizado e por seu trabalho artístico.

E quem encerra o show é a cantora Rayra Miranda, com um repertório que inclui clássicos do rock, forró, samba e MPB.

O quê: Festival Paraíso Veg Especial

Quando: 08 de outubro, domingo

Horário: das 10h às 18h

Onde: Praça da Assembleia, bairro Santo Agostinho – BH

Entrada gratuita e pet friendly

Site: www.paraisoveg.com.br