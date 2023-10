Fintech BLU365 é nova associada da ABCD

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de outubro de 2023.

Especializada em gestão de dívidas, a BLU365 é o mais novo membro da Associação Brasileira de Crédito Digital – ABCD, entidade que representa as fintechs de crédito. No mercado há seis anos, a instituição já atendeu a mais de 100 empresas credoras e adquiriu cerca de R$ 3 bilhões em carteiras NPL (non-performing loans), os chamados créditos não-produtivos, que são empréstimos que não foram pagos.

Na prática, a BLU365 compra débitos inadimplentes, gerando liquidez imediata aos clientes, que recebem antecipadamente dívidas que seriam pagas somente no futuro.

“Com o uso de capacidades sofisticadas de data science, geramos ganhos de eficiência substanciais à recuperação de clientes e também otimizamos os balanços das empresas adquirindo as suas inadimplências”, pontua Alexandre Lara, CEO da fintech.

“Também oferecemos soluções de master servicing, em que assumimos a responsabilidade pelos resultados de recuperação, e de infraestrutura de inteligência de recuperação, por meio da qual disponibilizamos recursos avançados de tecnologia e de data science para nossos clientes”, completa o executivo.

Projetando triplicar sua capacidade de aquisição de NPL no próximo ano, a BLU365 pretende também ampliar suas soluções BLU Profit-sharing (master servicing de cobrança com divisão de resultados) e BLU Tech (infraestrutura de inteligência de cobrança) em 2024.

Na avaliação de Lara, a filiação à ABCD ocorre justamente como forma de acompanhar a estratégia de expansão da fintech. “Com o crescimento da empresa, também cresceram a complexidade e a necessidade de acompanharmos as legislações com mais agilidade. Adicionalmente, atingimos uma maturidade operacional suficiente para apoiar a ABCD nos temas pertinentes à nossa atuação”.

Para Claudia Amira, diretora-executiva da ABCD, a BLU365 chega à associação em um momento de grande movimentação no setor de crédito digital. “A entidade tem participado ativamente dos mais relevantes debates do segmento, por isso é com satisfação que recebemos uma nova associada que fortalecerá ainda mais nossa representatividade”, finaliza.

Informações sobre todos os associados à ABCD estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/membros-associados/.