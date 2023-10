Gestão de patrimônio apresenta crescimento no 1° semestre

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de outubro de 2023.

O volume de ativos sob gestão de profissionais de gerenciamento patrimonial experimentou um notável aumento de 8,3% no primeiro semestre de 2023 em relação ao segundo semestre do ano anterior. De acordo com dados recém-divulgados pela Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais), o montante total atingiu a impressionante cifra de R$ 460,4 bilhões.

Os gestores de patrimônio, também conhecidos como gestores de ativos, são profissionais ou empresas especializadas em ajudar indivíduos e famílias a gerenciar seus investimentos financeiros e patrimônio de forma eficaz. Esses profissionais trabalham na preservação e crescimento do patrimônio de seus clientes, oferecendo serviços personalizados de consultoria financeira e investimentos.

A maior procura dos clientes de gestão de patrimônio é diversificar seus investimentos em diferentes formas de ativos assim reduzindo o risco e aumentando as oportunidades de retorno, sem esquecer um cenário de Selic em alta.

Diferentes tipos de gestão patrimonial existem no mercado atualmente como Wealth Management, consultorias empresariais e bancos de investimentos porém, as aplicações dos clientes têm duas formas de opção: carteiras administradas e fundos de investimentos. A renda fixa ganha o destaque dentre as classes em ascensão.

O Fundo de Investimentos em Direitos de Crédito atrela-se a uma taxa acordada, gerando conhecimento de rentabilidade e com transparência na divulgação de informações e gestão de riscos aumentaram consideravelmente.

Para Angelo Paschoini, sócio-fundador do DeepBank, destacam-se com a mesma importância os produtos isentos de Imposto de Renda com 24% de crescimento. “E não podemos esquecer das Letras de Crédito do Agronegócio – LCIs com R$ 5,8 bilhões e as Letras de Crédito Imobiliário – LCAs, com R$ 7,5 bilhões.”

Segundo Angelo Paschoini, “se pensarmos em todas essas informações e visarmos um crescimento de maior amplitude para o segundo semestre de 2023, vale sim a pena cogitar uma estratégia de operação, crescimento e eventuais investimentos para sua saúde financeira.”