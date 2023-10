Lineage expande suas instalações em Dallas, Texas

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de outubro de 2023.

A Lineage, um dos principais REITs industriais de temperatura controlada e provedores de soluções integradas do mundo, anunciou hoje a abertura de sua mais nova instalação em Lancaster, Texas. A adição da unidade de Lancaster, no condado de Dallas, destaca a presença da Lineage no Texas, que agora totaliza quase 20 instalações, abrangendo aproximadamente 192 milhões de pés cúbicos de capacidade.

A instalação de 343.250 pés quadrados na 4150 N. Dallas Avenue atenderá a uma série de necessidades e demandas dos clientes com mais de 25.000 posições de palete e uma configuração de rack de fácil utilização, projetada para lidar com altas contagens de SKUs e coleta intensiva de caixas. Quando estiver totalmente operacional, a nova unidade criará mais de 65 novos empregos para dar suporte às operações.

“Estamos orgulhosos de anunciar a abertura de nossa unidade em Lancaster, uma empolgante adiçãoànossa rede de instalações de última geração no estado do Texas”, disse Brian Beattie, presidente das operações da Lineage no Oeste da América do Norte. “O Texas, mais especificamente Dallas, é um ponto de conexão crítico na cadeia de abastecimento, e estamos entusiasmados em trazer mais pensamento inovador e tecnologia dinâmica para esta comunidade, a fim de otimizar a distribuição, impulsionar eficiências e minimizar o desperdício nas empresas de nossos clientes.”

A unidade da Lineage em Lancaster oferece cross-docking, gerenciamento de pedidos, separação de caixas, EDI, redistribuição, consolidação de frete, transporte gerenciado, transbordo, drop trailers (reboques de entrega) e um gerador no local.

A adição da unidade de Lancaster fortalece a rede expansiva da Lineage no Texas, que atualmente inclui 18 unidades em cidades importantes como Dallas, El Paso, Fort Worth, Houston, McAllen e San Antonio. A unidade da Lineage em Sunnyvale, que foi anunciada em 2018, é uma das instalações mais inovadoras da rede da empresa e apresenta tecnologias patenteadas de automação e congelamento rápido para atender às necessidades dos distribuidores de varejo.

Sobre a Lineage

A Lineage é uma das principais REITs industriais de de temperatura controlada do mundo e fornecedora de soluções integradas com uma rede global de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2,5 bilhões de pés cúbicos de capacidade em países da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Combinando experiência líder no setor em soluções logísticas de ponta a ponta e tecnologia inovadora, a Lineage colabora com as maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo para aumentar a eficiência da distribuição, avançar a sustentabilidade, minimizar o desperdício na cadeia de abastecimento e, o mais importante, ajudar a alimentar o mundo. Em reconhecimento às principais inovações e iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage foi nomeada uma das 50 Empresas Disruptoras da CNBC por três anos consecutivos, duas vezes nomeada a Melhor Empresa Gerenciada dos EUA, nomeada a número 1 empresa de ciência de dados e a 23ª no geral na lista das Empresas Mais Inovadoras do Mundo da Fast Company e foi incluída na lista Change the World da Fortune. (www.lineagelogistics.com)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231005686228/pt/

Contato:

Lineage Logistics



Christina Wiese

734-608-1855

[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE