MonetizeMore tem lugar na lista Globe and Mail pela 4ª vez

* Por: DINO - 5 de outubro de 2023.

O Brasil marcou presença pela quarta vez no relatório canandense de negócios de 2023 do Globe and Mail, um ranking elaborado por um dos maiores jornais do Canadá que classifica o crescimento das empresas com base em sua receita nos últimos três anos. Neste ano, a MonetizeMore alcançou a posição 136 na lista de 425 companhias, com um crescimento de 352%. Apesar de sediada no Canadá, a AdTech tem ampla atuação em mídia programática na América Latina, sobretudo no Brasil.

Segundo a Globe and Mail, apenas 55 empresas alcançaram a marca de quatro menções no ranking. Para o cenário da mídia programática brasileira, a evolução de empresas de monetização de anúncios é significativa e demonstra o aquecimento da economia local.

O crescimento da empresa vai ao encontro de uma série de marcos recentes. A MonetizeMore atingiu a marca de US$95 milhões em Receita Recorrente Anual no ano de 2022. Além disso, expandiu suas operações por meio da compra da empresa alemã de tecnologia de publicidade Advanced Ads, especializada em ferramentas avançadas de gerenciamento de anúncios e plug-ins de editores WordPress.

PubGuru e Traffic Cop

Os principais ativos da MonetizeMore são o PubGuru — plataforma de relatório de anúncios baseada em dados que fornece insights para que os editores possam mapear oportunidades personalizadas de aumento de receita — e o Traffic Cop. O segundo é uma tecnologia exclusiva de proteção contra tráfego inválido.

As atividades publicitárias fraudulentas são um dos desafios mais urgentes do setor e causam preocupação aos editores porque podem levar à perda de receita e até mesmo à suspensão de contas. Em 2022, o Traffic Cop rastreou mais de 5 bilhões de visualizações de página em mais de 1.000 sites e bloqueou cerca de 9 bilhões de impressões de anúncios devido a tráfego inválido. A solução Traffic Cop também recebeu o Prêmio de Inovação no Google Certified Publishing Partner Summit em 2022.

Sobre a MonetizeMore

Fundada em 2010, a MonetizeMore é uma empresa canadense, com atuação na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul, especializada na otimização de anúncios via mídia programática.

A Ad Tech conta com uma equipe de mais de 250 pessoas que gerencia, atualmente, a receita de anúncios de mais de 1000 editores usando sua plataforma exclusiva de mídia programática, chamada PubGuru.