Pesquisa revela setores com mais buscas na Black Friday 2023

* Por: DINO - 5 de outubro de 2023.

Um estudo divulgado pela Méliuz para a Black Friday 2023 revelou quais são os setores que estarão em alta nas vendas deste ano, além de dar um panorama geral para o mercado em um dos períodos mais fortes para o comércio eletrônico.

O levantamento mostra que os brasileiros devem gastar 62% a mais nessa Black Friday se comparado ao que foi visto em 2022, quando o ticket médio foi de aproximadamente R$ 618. Além disso, 95% dos brasileiros querem aproveitar o dia 24 de novembro para comprar alguma coisa.

Outro ponto importante é que 98% dos consumidores pretendem realizar suas compras online, o que só demonstra a importância que as lojas virtuais serão nesse período.

“A Black Friday é o momento mais forte do ano para quem trabalha com vendas em comércio eletrônico, por isso é importante ter em mente quais são os planos de ação para o período. Aproveite para fazer divulgações em redes sociais, deixe o estoque pronto e trabalhe na logística para encontrar o caminho do sucesso”, comentou Ricardo Melo, vice-presidente de marketing da HostGator.

Os 10 setores que prometem vender mais na Black Friday 2023

Além das intenções de compra, o estudo feito pela Méliuz também revelou os setores que mais devem vender na Black Friday e a porcentagem do público que pretende adquirir produtos em cada um deles, conforme mostrado a seguir.

10. Games – 9,5%

9. Viagens – 11,3%

8. Alimentos e bebidas – 14,8%

7. Livros – 15,4%

6. Móveis e decoração – 16,3%

5. Perfumes e cosméticos – 21,5%

4. Acessórios e calçados – 27,7%

3. Roupas – 30,8%

2. Eletrodomésticos – 44,8%

1. Eletrônicos – 49,2%

Como criar uma boa estratégia para a Black Friday 2023?

Para quem está pensando em aproveitar o que a Black Friday 2023 tem a oferecer, a HostGator vai realizar o evento “Black Friday na Pegada HostGator” com várias dicas para trabalhar as estratégias de venda no período.

Nos dias 9 e 10 de outubro, vários especialistas de marketing e vendas vão compartilhar dicas para ajudar a potencializar as vendas na internet, além de revelar como a inteligência artificial pode ajudar nesse processo.

Para participar, basta acessar a página do evento e realizar o seu cadastro para ter acesso a todo conteúdo trabalhado de maneira totalmente gratuita.