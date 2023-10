PhoneMyBot da Interactive Media está no Genesys AppFoundry

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de outubro de 2023.

A Interactive Media, fornecedora global de soluções de voz, anunciou hoje que seu ambiente de voz como serviço, PhoneMyBot, está agora disponível no Genesys AppFoundry™, um marketplace de soluções que oferece uma seleção cuidadosamente escolhida de aplicativos e integrações que elevam as experiências de clientes e funcionários.

O PhoneMyBot permite que os clientes da Genesys adicionem facilmente canais de voz aos seus chatbots existentes, que anteriormente processavam apenas interações de texto. A plataforma integra-se à rede de voz, lida com conversões inteligentes de speech-to-text e text-to-speech, e se comunica com o chatbot para explorar o recurso de IA Conversacional já existente no novo canal de voz. O PhoneMyBot também é nativamente integrado à solução Genesys Cloud CX, podendo ser configurado no desktop Genesys e encaminhar chamadas para os agentes Genesys Cloud CX, caso não possam ser resolvidas pela inteligência artificial.

O PhoneMyBot é nativamente pré-integrado com várias das plataformas mais populares de chatbot, permitindo uma abordagem verdadeiramente sem código para a implementação.

“A disponibilidade do PhoneMyBot no marketplace Genesys AppFoundry é um passo fundamental para o seu crescimento como serviço para aprimorar o uso de voz em chatbots”, disse Livio Pugliese, CEO da PhoneMyBot Inc., subsidiária norte-americana da Interactive Media. “Com o PhoneMyBot, todos os tipos de instituições podem atender seus clientes no canal de voz, de maneira fácil e rápida, a um preço muito razoável”.

“A Genesys é líder global na orquestração da experiência do cliente na nuvem baseada em IA e um parceiro estratégico extremamente importante para a Interactive Media. Trabalhamos muitas vezes com clientes em comum e nossa inclusão no AppFoundry consolida esse relacionamento,” aponta Roberto Valente, CEO da Interactive Media.

O PhoneMyBot da Interactive Media já está disponível com o Genesys Cloud CX, uma solução de software all-in-one que ajuda as organizações a oferecerem experiências de clientes e funcionários sem atrito e conectadas. Como uma plataforma moderna de orquestração de experiência baseada em API, o Genesys Cloud CX permite que as organizações coordenem cada interação e ponto de contato por meio de um conjunto completo de opções omnicanal, experiência integrada para os colaboradores, inteligência artificial pronta para uso e otimização da jornada de ponta a ponta.

Para saber mais sobre os recursos e benefícios específicos do PhoneMyBot da Interactive Media, acesse o AppFoundry da Genesys aqui.