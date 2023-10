Quectel e Amarisoft apoiam maior adoção de recursos das NTN

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de outubro de 2023.

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora mundial de soluções IoT, e a Amarisoft, fornecedora de tecnologia de software 4G/5G, uniram forças em uma colaboração estratégica para revolucionar o cenário das redes não terrestres (NTN). Com uma visão compartilhada para capacitar as empresas no aproveitamento do potencial das NTN, Quectel e Amarisoft colaboraram para trazer soluções de teste e medição que atendemàimplementação fluida da tecnologia e às melhores experiências do usuário, solidificando suas posições na vanguarda do mercado de NTN em rápida expansão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231005161796/pt/

Quectel and Amarisoft support increased adoption of NTN capabilities (Photo: Business Wire)

A inclusão da rede não terrestre (NTN) no padrão Rel 17 3GPP é um marco significativo na indústria de telecomunicações. Esse avanço permite o uso da tecnologia de comunicação via satélite para atenderàdemanda cada vez maior por conectividade em regiões remotas e carentes do mundo inteiro.

No passado, os serviços se limitavam a tecnologias próprias, mas agora, com a adoção generalizada da tecnologia NTN incluída no padrão 3GPP, surgiu um mercado para NTN, apresentando oportunidades de crescimento substanciais para a indústria da IoT. A capacidade de contar com soluções baseadas em satélites garante que mesmo as áreas mais remotas do planeta possam agora beneficiar de opções de conectividade melhoradas. Como resultado, espera-se que esse desenvolvimento traga um impacto positivo na comunicação e acessibilidade globais.

“As NTNs estão ganhando forçaàmedida que se tornam cada vez mais reconhecidas como uma opção atraente para conectar diversos tipos de dispositivos IoT. Queremos ajudar a capacitar esse mercado com nosso portfólio de módulos que suportam NTN”, comentou Norbert Muhrer, presidente e CSO da Quectel Wireless Solutions. “Estamos empolgados em trabalhar com a Amarisoft para permitir a implementação de sua rede e soluções de teste e medição, que estão transformando o conceito NTN, tornando a teoria uma realidade.”

A Amarisoft oferece a série Amari Callbox para testes de dispositivos 4G LTE, NB-IOT, LTE-M e 5G NR e AMARI UE Simbox para testes de rede 4G e 5G, que agora suportam NB-IoT NTN e 5G NR NTN. Esses produtos são amplamente utilizados pela indústria para validação, prova de conceito e demonstrações em laboratórios. A empresa também fornece tecnologia de software de nível de operadora, usada por mais de 40 parceiros para criar produtos e serviços de rede 4G 5G que abrangem redes privadas, empresas de telecomunicações, sistemas DAS, fixas e sem fio, cidades inteligentes e muito mais.

A Quectel atende o mercado de NTN com seu módulo BG770 que suporta NTN sobre NB-IoT. O módulo Cat M1/NB1/NB2, que oferece um formato compacto e consumo de energia ultrabaixo, é utilizado em Amari Callboxes e a Amarisoft também usa os módulos da Quectel em seus laboratórios. Os clientes se beneficiam por poder acessar os recursos das NTN e agilizar o desenvolvimento de suas soluções. O BG770 mede apenas 14,9 mm x 12,9 mm x 1,9 mm e possui um mecanismo GNSS integrado. Além disso, o módulo conta com um recurso de segurança abrangente baseado em hardware, o Integrated Security Elements (ISE).

“Estamos entusiasmados com a parceria com a Quectel na área de NTN. Graças ao novo módulo Quectel BG770 comercializado no início deste ano, pudemos executar testes de interoperabilidade NTN NB-IoT em um UE comercial e demonstrar que ambas as empresas estão prontas para apoiar os clientes na implementação da tecnologia NTN”, afirmou Karim Boutihane, diretor de Vendas da Amarisoft.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente centrada no cliente, somos um fornecedor global de soluções de IoT com suporte e serviços excelentes. Nossa crescente equipe global de 5,9 mil profissionais define o ritmo da inovação em módulos de celular, GNSS, Wi-Fi e Bluetooth, bem como antenas e serviços.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações, acesse: www.quectel.com, LinkedIn, Facebooke X.

Sobre a Amarisoft

Fundada em 2012 por Fabrice BELLARD e Franck SPINELLI, a Amarisoft é uma empresa de software não convencional dedicadaàindústria de telecomunicações. Temos o prazer de trazer soluções acessíveis e de alta qualidade para a comunidade 4G/5G para liberar a criatividade e, em última análise, expandir as comunicações entre as pessoas.

A tecnologia acessível é a base das histórias de sucesso da Amarisoft. O objetivo da empresa é desenvolver uma tecnologia que melhore significativamente a vida do maior número possível de pessoas, independentemente de onde estejam. Estamos trabalhando para ajudar empresas de todos os portes a se tornarem participantes das redes móveis das gerações atuais e futuras.

Para mais informações, acesse www.amarisoft.com ou entre em contato com [email protected]

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231005161796/pt/

Contato:

Imprensa: [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE