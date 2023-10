Integração Software com PABX Virtual aumenta eficiência

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: DINO - 5 de outubro de 2023.

A pandemia intensificou a preocupação das empresas com a redução de custos, tornando-a ainda mais importante. De acordo com um levantamento feito pela Forbes , mais da metade das empresas tiveram que cortar custos durante a pandemia para sobreviver, isso inclui investir em estratégias de comunicação que otimizem tempo e gastos.

A comunicação é um dos fatores cruciais para o bom funcionamento das organizações. Quando não tratada com eficácia, pode resultar em prejuízos significativos, afetando a motivação dos colaboradores, a produtividade e até mesmo a qualidade dos produtos. É essencial gerenciá-la de maneira adequada para o sucesso duradouro das empresas.

A integração de sistemas é o processo de unir diversos sistemas e softwares usados por uma empresa, como gestão financeira e atendimento ao cliente, de forma automatizada. Isso centraliza dados, agilizando a circulação entre os setores, promovendo eficiência. Uma dessas integrações é com o PABX Virtual, central telefônica inteligente na nuvem, capaz de conectar as ligações telefônicas, com softwares como CRM, Abertura de tickets, 2ª via de boletos, entre outros.

“A pandemia foi um choque global, e muitas empresas tiveram que adotar novos meios de comunicação, até porque o método convencional não estava disponível. Além da facilidade e do custo-benefício, o PABX Virtual permite uma comunicação mais clara e objetiva com o cliente externo e interno. “, evidencia Cinthia Aline, head do departamento comercial da IP Force.

Para Cinthia, o mundo pós-pandemia precisou de um empurrão tecnológico, uma integração mais completa e humanizada, principalmente para as empresas que contam com funcionários fora da sede. Nesse cenário, as empresas foram incentivadas a investir em plataformas de interação e engajamento, com isso, o PABX Virtual se tornou a ferramenta ideal para quem necessita de mobilidade, como o home office, por exemplo.